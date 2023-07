Infants d'Ucraïna: vivint 500 dies de guerra

Actualitzada 19/07/2023 a les 06:24

El passat 8 de juliol es van complir 500 dies de la intensificació de la guerra d’Ucraïna (no era un inici, perquè ja era un conflicte latent des de 2014). En aquests llarguíssims 16 mesos, els infants d’aquest país han hagut de suportar desplaçaments forçats, pèrdues immenses i violència sense fi. Com a mínim 530 infants han mort (més d’una defunció al dia) i 1.830 han estat ferits.Unicef continua exigint posar fi als atacs contra les infraestructures crítiques de les quals depenen els infants, com les escoles, hospitals, energia, aigua i sistemes de sanejament. Demana el respecte dels principis humanitaris i del dret internacional, incloent-hi posar fi i prevenir la violència contra els infants. També demana un esforç de reconstrucció dins d’Ucraïna que posi el focus i fomenti la participació activa d’infants i joves, i, finalment, insisteix que l’enfortiment de les polítiques, programes i serveis nacionals per garantir siguin equitatius, i que creïn oportunitats per als refugiats i els infants vulnerables.Els bombardejos del conflicte han danyat o, fins i tot, destruït, guarderies, escoles, hospitals i xarxes de subministrament d’aigua i energia, i han deixat a tants i tants infants sense accés a l’educació, l’atenció sanitària i els serveis bàsics, i han posat, així, les seves vides en risc. S’han destruït 262 escoles i se n’han danyat 3.019. La meitat dels infants a Ucraïna estan aprenent en línia o a través d’una barreja de classes en línia i presencials, amb les dificultats que això suposa. Centenars de milers d’infants en edat preescolar encara no han trepitjat una aula; els han robat l’oportunitat de construir una base sòlida per al seu aprenentatge.Gairebé dos terços dels infants d’Ucraïna s’han vist obligats a fugir de casa seva en algun moment del conflicte. Alguns han fugit sols, exposant-se a abusos, segrestos, explotació sexual i tràfic de persones. La por, l’ansietat i el dolor associats a la violència, la pèrdua d’éssers estimats, la separació de la família i el desplaçament persisteixen en la vida quotidiana dels infants, que els deixa amb dificultats psicològiques per a encarar-ho.I les dificultats no cessen: la destrucció de la presa de Kakhova el 6 de juny, a més de les inundacions immediates, ha afectat el subministrament d’aigua de 700.000 persones, i suposa un perill addicional en zones minades o amb restes d’explosius (una contaminació que afecta un terç del territori d’Ucraïna). El darrer dilluns, Rússia va anunciar que suspenia la seva participació en l’acord del gra del Mar Negre (Black Sea Grain initiative) que permetia a Ucraïna continuar exportant les seves collites de gra.Molts infants que han buscat refugi als països veïns continuen sense accés a serveis d’educació, salut i protecció. Encara ara, només un terç d’aquests infants van a les escoles locals. A mesura que els infants i les famílies refugiades s’enfronten a la possibilitat que la seva estada als països d’acollida sigui de llarga durada, seran més vulnerables als moviments polítics en contra dels refugiats.Unicef continua durant tot aquest temps responent a les necessitats humanitàries urgents dels infants i garantint que els infants tinguin accés a atenció sanitària, vacunació, nutrició, educació, aigua i sanejament, salut mental i suport psicosocial. Als països veïns d’acollida de refugiats, Unicef continua treballant amb governs, municipis i socis locals per enfortir els sistemes nacionals que proporcionen als infants refugiats una educació, atenció sanitària i protecció de qualitat.El renaixement a llarg termini d’Ucraïna depèn de la recuperació dels infants que avui es veuen traumatitzats per la guerra, amb seqüeles en la seva salut mental, que els poden afectar al llarg de tota la seva vida. Així, en tot aquest temps, Unicef ha facilitat, tant a dins d’Ucraïna com als països del voltant, l’accés a l’educació a 3,2 milions d’infants; ha proporcionat accés a salut mental i suport psicosocial a 5,2 milions d’infants i cuidadors; ha possibilitat accés a aigua potable a 5,7 milions de persones, i ha facilitat accés a atenció sanitària primària a 7,3 milions d’infants i dones.Tot això costa diners, molts diners. Si el 2022 Unicef va gastar 1.000 milions de dòlars a Ucraïna, amb un equip de 294 persones en el país, gràcies a la grandíssima solidaritat de tot el món (inclosa Andorra), el 2023 vol repetir la gesta, amb una petició de 1.050 milions de dòlars, identificats com a necessaris per poder continuar l’esforç d’atendre a nou milions de persones en les necessitats humanitàries i donar suport a la recuperació del país, reforçar els sistemes de salut, educació, subministrament d’aigua, protecció social i donar suport als sis milions de refugiats que encara són als països fronterers. A principis de juliol, UNICEF ja havia recaptat 441 milions. En manquen 609 milions per arribar a cobrir les necessitats de 2023. Comptem amb tu?* Albert Mora, Director d’Unicef Andorra