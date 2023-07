Renovació del Comitè d'E-E

Actualitzada 18/07/2023 a les 06:17

Dijous passat, el Comitè Parroquial de Demòcrates d’Escaldes-Engordany vam aprovar la renovació dels actuals càrrecs; una acció que duem a terme cada dos anys aproximadament. Els assistents a la reunió, celebrada a la seu del partit, vam aprovar una nova junta formada pel Pere Moles, l’Isaac Galobardes i l’Enric Castellet; també la Gemma Bofarull com a secretària i, finalment, jo mateixa com a nova presidenta. Un càrrec que assumeixo amb tota la motivació, per com m’estimo la meva parròquia, i també per mantenir un contacte més directe amb la seva població. Tot i que no em ve del tot de nou, ja que vaig ser presidenta del mateix Comitè ara farà uns 10 anys.Escaldes-Engordany és la segona parròquia del país en quantitat de població i, per això, és molt important mantenir el nostre Comitè molt viu, actiu, capaç de copsar quina és la situació actual de la parròquia, preveure possibles canvis i proposar millores. Per això, els membres de la nova junta us animem a tots els militants i afiliats de Demòcrates a fer-nos arribar les vostres impressions i inquietuds vinculades a Escaldes-Engordany i la seva gent, de manera que puguem debatre-les en el si del Comitè. Un espai obert de diàleg, també amb els polítics: hem de ser conscients que tenim molta sort a Andorra de poder parlar de tu a tu amb els càrrecs institucionals, i un bon lloc per fer-ho és precisament a les reunions dels comitès.Assumeixo el càrrec, com deia, amb motivació, i també amb la premissa de sumar i treballar pel partit, del qual en soc militant des dels seus inicis. Soc conscient que tenim un important repte en pocs mesos, ja que haurem d’afrontar unes eleccions comunals, les quals es preveuen apassionants i disputades.També aprofito aquestes línies per agrair la gran tasca que han fet aquests darrers dos anys els companys de l’anterior junta, amb el Diego Vieira (president) i el William Carvalho (secretari) al capdavant. Hereto un Comitè nombrós i participatiu, amb moltes ganes d’aportar per millorar la nostra parròquia i fer avançar el nostre país.* Sandra Tomàs, Presidenta del comitè parroquial de DA a E-E