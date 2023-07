Nits tropicals

Actualitzada 18/07/2023 a les 06:20

Llegeixo al Twitter de l’usuari Servei Meteo d’Andorra que la nit del 15 al 16 de juliol, tres estacions meteorològiques automàtiques de la vall central d’Andorra han superat els vint graus centígrads (o sigui, nit tropical): central hidroelèctrica de FEDA amb 20,2; Roc de Sant Pere amb 20,7, i La Margineda amb 21,2! I dues marquen rècords de mínimes més altes registrades un juliol a Andorra. Una mostra de com el canvi climàtic està afectant el nostre dia a dia i el futur de les generacions següents.Escolto a les notícies que, segons una investigació de l’ISGlobal de Barcelona, l’estiu del 2022, 61.000 persones a Europa van morir a causa de la calor, 11.000 d’elles a Espanya. Itàlia amb 18.000 va ser el país amb més morts dels 35 estudiats. Si ens comparem amb Espanya, per proximitat, ja que Andorra no era un dels països inclosos a l’estudi, i amb la seva mateixa taxa de mortalitat per la calor (295 per milió d’habitants), aquí a Andorra haurien pogut morir 20 persones relacionades amb la calor. El 2022 a Andorra, segons dades de la web d’Estadística, es van produir 371 defuncions, però com que no es publiquen (o no les he trobat) per mesos, no es pot fer una correlació.Altres estudis relacionats amb onades de calor i com evitar els seus efectes en la població recomanen renaturalitzar els espais, les ciutats, les escoles... I es pot fer de manera sostenible. Com? Molt resumit i segons els experts, en espais oberts, augmentant la vegetació, les zones verdes, creant més ombra, i en espais tancats, amb bona ventilació natural, pintura reflectora, un bon aïllament.Cal començar a pensar en com construïm nous espais, en com renovem els actuals i en com mantenim un confort tèrmic adequat per a tothom. Malgrat ser el país dels Pirineus, l’increment de temperatures ens afecta i potser haurem de pensar a obrir refugis climàtics i tenir cura d’infants i persones grans; els col·lectius més afectats per la calor.