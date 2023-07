Pacte per a l'habitatge

Actualitzada 17/07/2023 a les 06:26

El Govern assegura que es posaran al mercat del lloguer uns 269 habitatges a preu assequible. Reconeixem que aquesta iniciativa vol aconseguir un parc d’habitatges de lloguer a preu assequible, però sabem, i coincidiran amb mi, que és insuficient i que té un cost públic important. És una iniciativa que s’emmarca en la política confosa i precipitada que ha caracteritzat la gestió de l’habitatge del govern de DA i els seus aliats. És una evidència que en aquests 4 darrers anys la situació s’ha agreujat i que les respostes per part de Govern no han estat suficients.Aquesta crisi no es pot abordar únicament mitjançant una mesura aïllada. Elements com l'especulació immobiliària, l'augment dels preus de l'habitatge i la manca de regulació adequada del mercat immobiliari hi contribueixen. Per aquest motiu plantegem l’establiment d’un pacte d’estat per a l’habitatge amb la participació del Govern, els grups parlamentaris, els comuns, la societat civil i els propietaris de béns immobles, amb la finalitat de fixar les línies d’actuació i les programacions a curt, mitjà i llarg termini per tal de fer-hi front. Cal dissenyar una estratègia única i global, tenint en compte els reptes demogràfics i el futur dels joves, i amb especial atenció col·lectius més vulnerables, sense oblidar un creixement urbà respectuós i sostenible.Malauradament, es necessiten respostes immediates per alleujar la situació i s’han de prendre mesures per proporcionar habitatges, establir ajudes econòmiques per als afectats i implementar regulacions de preus de lloguer immediates, com les pròrrogues forçoses i la limitació, per llei, de les rendes del lloguer.Cal invertir la tendència de l’augment continuat del percentatge dels ingressos familiars destinats a la despesa en habitatge. Això permetria recuperar la pèrdua de poder adquisitiu i benestar de les famílies i millorar la competitivitat empresarial i dels treballadors per compte propi.