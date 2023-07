Alimentació saludable

Actualitzada 17/07/2023 a les 06:18

L’Oficina Europea del Medi Ambient conclou que a Europa ens trobem exposats a nivells alarmants de substàncies químiques nocives. Aquesta conclusió és fruit de cinc anys de treball conjunt entre la Comissió Europea, l’Agència Europea del Medi Ambient i d’altres institucions científiques en què han analitzat la presència en sang o orina dels 18 grups de productes químics més preocupants en més de 13.000 persones. Aquest estudi analitza el grau d’exposició a aquests tipus de productes i analitza el nivell de preocupació per a la salut de les persones. I sense entrar en la part més científica de l’estudi, en què es tradueix tot aquesta anàlisi? Doncs a afirmar que existeix una relació en l’augment dels casos de càncer, problemes hormonals i inclús en malformacions congènites al naixement amb el contacte o consum d’aquestes substàncies. També, tot i que no era el focus de l’estudi, es va observar com ens trobem exposat als pesticides de forma alarmant. Com a exemple, destaca que el 84% dels europeus es van trobar exposats a barreges d’almenys dos pesticides diferents. I s’afegeix que la normativa europea no és prou garantista per evitar que els aliments que contenen aquestes substàncies nocives arribin als consumidors. Fa pocs dies, el Sistema d’Alerta Ràpida per Aliments i Pinsos (RASFF) va notificar l’entrada a Espanya de síndries provinents del Marroc amb una alta presència d’un pesticida no autoritzat. Per tant, crec que cal invertir en polítiques de promoció de productes de proximitat per evitar els efectes nocius per a la salut d’aquest tipus de substàncies tòxiques. Què ens garanteix menjar productes de proximitat? Evidentment, que la producció es focalitza en la temporalitat, és a dir, en el consum de productes de temporada, fet que millora la seguretat dels consumidors. També es considera una forma de consum ecològica perquè la distància de transport no supera els 250 km, col·laborant en la reducció dels gasos efecte hivernacle. I alhora beneficia l’economia local al donar sortida al sector primari i a l’ús dels camps de cultiu, mantenint l’entorn natural. Calen esforços per facilitar el consum de productes tan saludables com sigui possible, tenint en compte que la nutrició és un aspecte que sovint està infravalorat, en canvi, és una de les eines més potents per protegir la nostra salut.