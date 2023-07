1a trobada d'autoritats i exautoritats d'ALV

Actualitzada 17/07/2023 a les 06:22

El passat dijous 29 de juny, es va celebrar la 1a trobada d’autoritats i exautoritats d’Andorra la Vella. La jornada va consistir a visitar algunes de les instal·lacions comunals i nacionals que es troben a la capital: BiciLab, Serradells, estadi Comunal Joan Samarra i Espai Columba amb el videomàpping de l’església de Santa Coloma –menció especial per la Cristina (guia de Santa Coloma) i les seves exquisides i nodrides explicacions–. Tot seguit, dinar de germanor durant el qual vam poder intercanviar impressions, explicar i escoltar anècdotes passades i presents o brindar pels que ja no hi són.En nom de tots els assistents, vull transmetre un immens agraïment al Teo Armengol i a tot l’equip que han fet possible aquesta trobada. És sense dubte un acte entranyable que ben segur es perpetuarà.En total, hi van assistir una seixantena de persones amb un denominador comú: han treballat i treballen per estima al país i a Andorra la Vella. Persones que han viscut l’evolució d’Andorra i de les nostres institucions i que han aportat el seu saber fer i la seva visió per tirar endavant el país. Congregar tanta gent per teixir, o més aviat reteixir una xarxa de persones de colors i camins diferents, és, sense cap dubte, un enriquiment per a tots.Aquesta trobada no serà la darrera. D’això en podem estar segurs. D’una banda, per l’èxit de la primera edició i, de l’altra, perquè al moment que es va proposar als assistents si la trobada es tornaria a celebrar en format anyal o biennal, la resposta va ser contundent per fixar el primer dissabte de juny de cada any.I és que d’això es tracta: de recordar vivències, de posar sobre la taula punts de vista diferents, de dialogar sobre el millor per a Andorra la Vella i, sobretot, d’escoltar què és el que en definitiva se’ns demana a la classe política.* David Astrié, Cònsol major d’Andorra la Vella