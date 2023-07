Qui en prendrà exemple?

Actualitzada 14/07/2023 a les 06:30

Al Parlament Europeu, al llarg dels anys, s’han emprès diverses mesures que han millorat considerablement l’accessibilitat per als diputats, personal i visitants amb discapacitat. Tots els nous projectes d’ampliació, renovació o condicionament dels edificis i el seu espai han de garantir des del principi i amb caràcter prioritari l’accessibilitat de les persones amb discapacitat, de manera que tots els edificis del Parlament tenen una entrada per la qual es pot accedir en cadira de rodes. Els aparcaments de les tres ciutats on s’ubica el Parlament, Brussel·les, Estrasburg i Luxemburg, disposen de places d’aparcament reservades per a persones amb discapacitat, i les cafeteries estan equipades amb taules i caixes enregistradores adaptades per a persones amb cadira de rodes i està permesa l’entrada de gossos assistencials als seus edificis.A més d’aquestes instal·lacions per facilitat l’accés i la mobilitat de les persones amb diverses discapacitats, l’accessibilitat digital del Parlament ha millorat en els darrers anys i millora constantment disposant d’un major nombre de programes tecnològics d’assistència sota prèvia demanda.Pel que fa a les persones amb discapacitat visual, tenen a la seva disposició, entre altres, assistència tecnològica com ara les inscripcions i pantalles en braille, programes d’ajuda a la lectura i lectors de pantalla.De conformitat amb la directiva de la Unió sobre l’accessibilitat dels llocs web dels organismes del sector públic, el lloc web del parlament s’ha adaptat per seguir les directrius de la iniciativa d’accessibilitat a la web (WAI). Amb aquesta decisió les pàgines són més intuïtives i el contingut continua sent el mateix quan s’hi accedeix a través d’un lector de pantalla, també s’ha millorat l’accés als continguts multimèdia mitjançant l’addició de subtítols i de transcripcions.Què estem esperant per tenir la seu del Consell General adaptada?