Obres a l'avinguda

Actualitzada 13/07/2023 a les 06:08

Des que es va inaugurar la remodelació de les avingudes d’Encamp François Mitterrand i Joan Martí ben a final del 2019, cada any s’hi ha hagut de fer algun tipus d’intervenció. La darrera l’estem patint les últimes setmanes, amb obres prop de la plaça Sant Miquel amb pas alternatiu inclòs a la circulació de vehicles. En el moment de la remodelació, les obres es van allargar gairebé un any, ja que es va construir una galeria tècnica sota les avingudes perquè si en el futur calia fer passar alguna canalització o servei per allà no calgués aixecar de nou el paviment. Però resulta que el problema el tenim a dalt, on com deia des de la inauguració han calgut intervencions regulars, sense anar més lluny l’estiu passat i durant unes quantes setmanes fins a l’exasperació del ciutadà que ha de circular-hi regularment. I hom lògicament es pregunta com pot ser que una obra tan nova demani tant de manteniment... Es va fer alguna cosa malament durant la construcció? Recordem que des de l’oposició es va estimar un sobrecost de 750.000 euros que la majoria diu que es van invertir en millores. I l’altra qüestió a plantejar és: qui paga les intervencions que s’hi estan fent regularment? Crec que cap de nosaltres pagaria l’arranjament de desperfectes apareguts en una casa construïda fa només tres anys, oi? Potser caldria preguntar-se fins a quin punt aquest tipus d’obres tenen el seguiment públic que pertocaria per reclamar al constructor allò que no es va fer bé. I és que si en una cosa som especialistes en aquest país és a asfaltar en un lloc perquè l’endemà vingui una màquina a foradar-ho de nou per ves a saber quin motiu. Total, si els diners no són nostres...