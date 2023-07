A tot en diuen homes

Actualitzada 13/07/2023 a les 06:04

Ara resulta que renego. M’ho va dir una senyora, que es veu que se senya abans i després de llegir les meves columnes al Diari, divendres passat. Jo li vaig aconsellar que deixés de llegir-me, que no calia que passés cap mala estona per llegir quatre estupideses que no convertiran a l’ateisme cap fanàtic religiós. Em va dir que havia estat a punt de no venir a sentir-me a La Trenca per no haver-me d’aguantar, però que, al final, li va encantar conèixer-me perquè es veu que la Roser li va semblar una persona amorosa i culta, diferent de la renegaire de la Carol, a qui algú altre va qualificar de “columnista una mica bestioleta” perquè, segons el meu amic Ramon va suposar, no va gosar dir-li bestiota o animalot amb totes les lletres.El déu que em va poder ai perdó! Com co(rd)ons no em puc ca(s)ar en tots els sants del cel i de la terra veient com va tot plegat! Només per fer-vos-en cinc cèntims i parlant solament de com ens va a les dones dins aquest món que, segons una de les enganyifes dels milers d’engalipades que ens fan empassar, ja tenim el mateix estatus i la mateixa consideració que els homes. Dia rere dia, arreu del món, hi ha algun pocapena sense ous que, amb qualsevol excusa de malalt que es pixa al llit i diu que sua, fa pagar la seva misèria i el seu fracàs com a home a qui té al costat i a qui creu superior perquè ell no li arriba ni a la sola de les sabates. Dies enrere, un mitjamerda va assassinar la dona a Logronyo i després va intentar ofegar els fills al riu i un altre borinot, en aquest cas a Antella, a la Ribera Alta, es va suïcidar després de pelar la dona davant del fill.I de vegades, a més a més, s’hi afegeix la religió, sigui quina sigui. La setmana passada, enmig de la polèmica de les dones despitralades o amb burca, llegeixo que a Lahore, al Pakistan, van violar i assassinar una viuda cristiana perquè no es volia convertir a l’islam i casar-se amb un musulmà. A més, qui m’ho explicava, cristià de mena (suposo), va gosar afirmar que “com que era cristiana no rebrà cap atenció per part de les feministes”. Dec tenir raó, doncs, quan em declaro no feminista, però no sé si en faria més via tallant-los-la a tots els homes o prohibint totes les religions. Recristos o remahomes reconsagrats!