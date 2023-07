Actualitzada 12/07/2023 a les 06:10

Diumenge 2 de juliol, amb motiu de la celebració de la cursa triatló Ironman, es va produir un caos circulatori de consideració a les carreteres d’Andorra la Vella i d’Escaldes, que es va allargar gairebé dues hores. Personalment em sembla perfecta la celebració d’esdeveniments esportius, però no tant quan provoquen col·lapses circulatoris. Ja sé que és molt difícil compaginar carreres esportives i trànsit, però sempre es podria fer millor. No cal oblidar que a Andorra tenim pràcticament tot el país amb una sola carretera i aquesta no la podem tallar d’aquesta manera, i molt menys en diumenge. Com a excusa, ara ens venen a dir que faran una “valoració de cara a l’any que ve”... De què em sonen aquestes paraules? També ens diuen que “és per corregir els possibles errors comesos”... Quan l’error comès és precisament aquest: tallar la via principal del país. No es poden fer aquestes proves esportives en llocs on no molestin? També ens diuen que “es va fer un esforç de comunicació important amb cartells informatius on s’indicava que hi hauria afectacions en el trànsit”... De què serveix, per molt que t’avisin, si la gent s’ha de desplaçar igualment? De què serveixen els cartells informatius per als turistes? Hi ha coses que no es poden fer per a esdeveniments esportius i de qualsevol altra mena, com ara tallar la carretera o tancar els aparcaments. El tancament dels aparcaments és un altre problema greu. I si no que ens ho preguntin als residents de Sant Julià de Lòria. No és del tot normal que molesti més una prova de triatló que un Tour de França o que una Vuelta a Espanya.