Ja queda poc per entrar en vigor. Té un nom llarg: Conveni per a la protecció dels drets humans i de la dignitat de l’ésser humà respecte a les aplicacions de la biologia i de la medicina: Conveni sobre els drets humans i la biomedicina, fet a Oviedo el 4 d’abril de 1997. Conegut com el Conveni d’Oviedo.Des de la creació l’any 1949, el Consell d’Europa va cercar una unió més estreta entre els seus membres a fi de salvaguardar i promoure els ideals i els principis que formen el seu patrimoni comú i afavorir el progrés econòmic i social mitjançant el desenvolupament dels drets humans i les llibertats fonamentals. El Consell d’Europa va ser la primera organització d’integració europea, creada molt abans de les velles Comunitats Europees, per afavorir les relacions pacífiques i d’amistat entre els diferents estats europeus, després d’acabar la Segona Guerra Mundial.Després de la Constitució el Principat d’Andorra s’adherí al Consell d’Europa l’any 1994, quan aquesta organització internacional ja feia temps que treballava en un conveni marc sobre drets humans i ciències biomèdiques, i havia presentat ja un projecte que, finalment, seria el conveni signat a Oviedo l’any 1997.El mateix conveni està obert a la signatura dels estats membres del Consell d’Europa i la llavors secretària d’Estat, Helena Mas, el va signar en nom del Principat el 14 de desembre del 2021 a Estrasburg. Començava el procediment que condueix a l’acord de voluntats i a la norma jurídica establerta en el conveni i obligatòria per als signants. El Consell General en va aprovar la ratificació d’aquest conveni en la sessió del 19 de gener d’enguany i el BOPA el va publicar al número 17 del 8 de febrer. El dia 15 de juny passat l’ambaixador d’Andorra Joan Forner va dipositar l’instrument de ratificació del conveni a la secretaria general del Consell d’Europa. I, tal com preveu el mateix conveni, aquest “entrarà en vigor el primer dia del mes següent a l’expiració d’un període de tres mesos després de la data del dipòsit de l’instrument de ratificació, d’acceptació o d’aprovació”. Arribem així al final del camí i del procediment. El Conveni d’Oviedo entrarà en vigor a Andorra el dia 1 d’octubre del 2023.