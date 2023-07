Grafits a la carta

Actualitzada 11/07/2023 a les 06:14

Sòcrates va escriure: “A la gent jove li agrada el luxe. És mal educada, menysprea l’autoritat, no respecta la gent gran i xafardeja en lloc de treballar. Els joves ja no s’aixequen quan una persona gran entra en una sala”.Potser té raó, o no, però em temo que la majoria de gent jove, i alguns de no tan joves, ni tan sols poden entendre el significat de l’última frase. Aixecar-se, posar-se dempeus, quan una persona gran entra en un lloc? Per què? Quina n’és la raó?De la mateixa família de despropòsits són algunes pintades al carrer. Personalment no tinc res en contra de l’art dels grafits, però una cosa és l’art i una altra ben diferent les pintades per tocar els nassos de la gent. Acabes d’obrir un negoci, instal·les la persiana i l’endemà t’hi trobes un ninot o un símbol d’allò més lleig que saps no val la pena esborrar perquè d’aquí a dos dies te la tornaran a fer.El súmmum arriba, com el que va passar l’altre dia a Itàlia, quan parlem de monuments històrics, en què els il·luminats de torn deixen gravat el seu nom, potser per sentir-se realitzats i deixar constància del seu pas per la Ter­ra. Va passar al Coliseu de Roma i passa a tants altres llocs. L’important és deixar l’empremta o endur-se alguna pedreta, sense pensar que pedreta a pedreta desapareix el monument sencer.En el cas recent, no serveix de res que una persona assenyada els pregunti què estan fent i els intenti convèncer que no van pel bon camí. Somriuen a la càmera i segueixen amb el seu recordatori particular: Ivan + Haley 23.Sembla que dies després la policia italiana els va identificar i que a l’autor material li pot caure, quan se celebri el judici, una multa de fins a 5.000 euros i uns quants dies de presó.L’autor dels fets va declarar posteriorment a la CNN que se sentia molt avergonyit, però que en realitat desconeixia l’antiguitat de l’Amfiteatre Flavi. Què devia pensar? Potser sí que es va imaginar que estava en un escenari cinematogràfic.Ivan i Haley 23 han passat a la història dels despropòsits, de la gent amb molt poc seny. No sé si els ha sortit a compte i tampoc m’interessa gaire. És possible que, ara per ara, els seus comptes d’Instagram, Facebook i TikTok tinguin molts més seguidors. Ui, que bé! Històries dels nostres temps.