Un juny de gran pluviositat

Actualitzada 10/07/2023 a les 06:10

El juny d’enguany ha estat excepcional a Andorra des del punt de vista pluviomètric, tant pel que fa a les quantitats diàries com en els totals mensuals.D’una banda, s’hi ha batut el rècord de precipitació en 24 hores per a un mes de juny des que s’hi fan observacions pluviomètriques. Va ser el dia 29, diada de Sant Pere. En concret, a l’estació de la borda del Sabaté, a la part més baixa d’Andorra, varen registrar-s’hi 106 mil·límetres! Però és que, a més, la quantitat del mateix dia de la borda del Vidal, amb 89 mm, també a la part de menys altitud del país, és la segona més alta de totes les sèries històriques andorranes de pluviometria diària de juny.Així mateix, tenim enguany el rècord mensual de juny. Aquest rècord l’ha assolit també la borda del Sabaté, amb 283 mm totalitzats al final del mes. Fins al 2022, el rècord de precipitació mensual per a un mes de juny el tenia, al Pirineu andorrà, Ransol, amb 269 mm, totalitzats el juny de 1953.Una altra estació del sud d’Andorra, però d’altitud, la de Perafita, ha totalitzat el juny del 2023 fins a 247 mm, i la borda del Vidal, 221 mm. La precipitació totalitzada al juny que acabem de deixar ha estat també important a la coma d’Arcalís, a l’angle nord-occidental d’Andorra, amb 175 mm.Sembla que les precipitacions, on han estat menys importants aquest juny, és al quadrant nord-oriental d’Andorra i a la capçalera de la vall del Valira d’Orient (Grau Roig: 112 mm; Ransol: 101 mm), encara que no han baixat dels valors normals del mes.Precipitacions, doncs, molt importants en conjunt i molt ben rebudes, ja que han trencat amb un llarg període de dèficit pluviomètric que ja s’arrossegava del 2022, i això encara que la coma d’Arcalís va totalitzar el maig del 2023 la quantitat gens negligible de 157 mm.