L'habitatge: una amenaça per a la salut

Actualitzada 10/07/2023 a les 06:09

L’habitatge de lloguer a Andorra ha experimentat un increment exponencial en els darrers anys, i ha generat una gran preocupació i neguit entre la població. Aquesta situació ha tingut repercussions significatives en la salut mental de moltes persones, que es veuen afectades per l'ansietat i el deteriorament del benestar emocional.Andorra ha experimentat un fort creixement econòmic i turístic en els últims anys, i això ha tingut un impacte directe en el mercat immobiliari. La demanda d’habitatge ha superat l’oferta, la qual cosa ha provocat un augment significatiu dels preus del lloguer. Aquest fenomen s’ha vist intensificat per diversos factors, com ara l’arribada de treballadors, l’increment de pisos turístics i l'atractiu fiscal del país.L’increment desmesurat dels preus de l'habitatge de lloguer ha generat un gran neguit i preocupació entre la població. Moltes persones es troben en situació d’inseguretat i incertesa, ja que els seus ingressos no són suficients per fer front als nous preus del lloguer. Aquesta preocupació constant pel cost de l’habitatge afecta el benestar emocional de les persones i pot conduir a problemes d’ansietat, estrès i deteriorament de la salut mental en general.L’habitatge és un dels fonaments de l'estabilitat emocional i social. Quan el preu del lloguer és inabastable per a moltes persones, es produeix una sensació d’exclusió i desesperança.Aquesta situació pot generar una situació de constant estrès, amb la sensació de no tenir control sobre la seva vida niel futur.Per mitigar aquesta situació i minimitzar l’impacte en la salut mental de la població, caldria implementar polítiques de control de lloguers, com establir límits als increments dels preus del lloguer i promoure l’accés a l’habitatge per a tota la població.També caldria fomentar la construcció d’habitatge assequible: incentivar la construcció d’habitatges socials i facilitar l’accés a les persones amb menys recursos.Sense oblidar promoure el diàleg entre el govern, els propietaris d’habitatges i altres entitats per trobar solucions que permetin garantir l’accés a l’habitatge.Perquè aquesta societat necessita un entorn social més equitatiu i sostenible per gaudir de bona salut.