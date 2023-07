Aigua per a tothom

Actualitzada 09/07/2023 a les 06:06

Dimecres passat, el ministre portaveu Guillem Casal va anunciar que el Govern promourà una campanya d’informació i sensibilització de les obligacions derivades de la Llei d’economia circular, especialment pel que fa al malbaratament d’aliments i a l’obligació de servir aigua de l’aixeta als locals de restauració. Aquesta mesura ja va quedar continguda a l’Estratègia Nacional d’Economia Circular – Horitzó 2035, aprovada el novembre del 2022, i s’emmarca en un seguit d’accions que preveuen establir hàbits de consum més sostenibles els quals, a curt termini, impliquin un canvi de mentalitat quant a l’ús i compra responsable dels consumidors.Aquesta obligació, compresa a l’article 27.2 de la Llei, és innovadora al nostre país, però no és quelcom estrany fora de casa, sobretot en zones on el clima, especialment calorós a l’estiu, implica una correcta i necessària facilitat d’hidratació de les persones que així ho demanen, afavorint també una reducció dels envasos i plàstics d’un sol ús, com serien les ampolles d’aigua. A països com França, només algun turista despistat cau a no demanar l’aigua gratuïta als restaurants, a excepció dels que especialment la volen en ampolla. Espanya també ha regulat aquest extrem, fent obligatori que se serveixi l’aigua de l’aixeta a tots els locals de restauració sense cost addicional.Tampoc és estrany, tot i que encara no hi ha una regulació específica que ho consagri com a dret dels passatgers als avions, poder demanar un got d’aigua a la tripulació, on habitualment el serveixen sense cost, a excepció d’algunes línies low-cost. Arreu, les organitzacions de defensa dels drets dels consumidors fan campanyes que promouen la informació d’aquest extrem, i fan pressió als governs i institucions perquè ho regulin, en una clara mostra de facilitar l’accés a l’aigua, sense que s’hi carreguin preus abusius, i alhora, contribuir a forjar la responsabilitat d’adaptar el nostre consum a la reducció d’envasos d’un sol ús.Manquen arreu, però, més campanyes que facilitin la informació als consumidors, per això celebro el pas decidit del ministeri concernit a informar sense obligatòriament sancionar, en una aproximació amable a la ciutadania, de la legalitat vigent.