Poc personal i menys reagrupat

Actualitzada 07/07/2023 a les 06:17

La consellera Judith Salazar, presidenta del grup parlamentari socialdemòcrata, exposava fa poc en un article a la premsa la necessitat d’un contracte social adequat que ofereixi solucions als problemes de manca de treballadors en alguns sectors econòmics.Des que es va aprovar la Llei qualificada d’acció sindical i patronal, a principis del 2019, i es va crear el Consell Econòmic i Social (CES), aquest organisme no ha ajudat a trobar la resposta necessària a la problemàtica que tenim en matèria laboral. Tampoc no ha complert el seu objectiu, segons la llei esmentada, de “fomentar la participació de les organitzacions sindicals i patronals, i dels altres agents socials, en el diàleg social”. Ni tan sols s’acosta a assolir les funcions d’un veritable òrgan de negociació col·lectiva entre empresaris, sindicats i Govern.Un bon exemple de la manca d’efectivitat del CES va ser la darrera modificació salarial, que finalment va haver de decretar el Govern sense cap possibilitat d’entesa entre els representants dels sindicats i els de les empreses. No cal dir que, en comptes de facilitar l’organització dels treballadors, continuem tenint un sistema que la complica i només permet certa activitat sindical en els diversos cossos de la funció pública.Sembla que la legislació laboral aprovada fa quatre anys i mig –Llei qualificada d’acció sindical i patronal, Llei de relacions laborals i Llei qualificada de mesures del conflicte col·lectiu– només va ser un pegat per simular que fèiem els deures en matèria social i de treball, com tantes altres entitats d’aparença ostentosa i resultats escassos que té per costum engegar DA.La darrera pensada que fa les delícies d’empresaris i treballadors és l’augment del llindar econòmic per al reagrupament familiar, situat en prop de 3.500 euros. Molt coherent. Segur que les empreses mancades de mà d’obra n’estaran encantades. Preparem-nos per acollir la gran varietat de persones i famílies deleroses d’establir-se a Andorra i omplir el buit que ens deixen els que se’n van.* Marta Pujol, Primera secretària del PS