Pla sindical de sis punts

Actualitzada 07/07/2023 a les 06:21

Els treballadors i els seus sindicats d’arreu d’Europa demanen un pla de sis punts, per tal de fer front a la crisi del cost de la vida i construir una economia que satisfaci les necessitats dels treballadors. Nosaltres demanem: augment salarial per fer front a l’augment del cost de la vida i per garantir-ho els treballadors reben una part justa dels guanys de productivitat, així com mesures de promoció la negociació col·lectiva com la millor manera d’aconseguir salaris justos i una economia sostenible. Pagaments dirigits a persones que tenen dificultats per pagar les seves factures d’energia, menjar a taula i pagar el lloguer; el dret a l’alimentació i un habitatge càlid són drets de l’home que cal protegir. No es pot esperar persones que viuen en la pobresa que paguen factures inabastables. S’han de prohibir les desconnexions, els límits de preus, en particular el cost de les factures d’energia, i un impost estanc, beneficis excessius de l’energia i d’altres empreses, per garantir que no se’ls permet especular amb aquesta crisi, així com altres mesures per acabar amb els beneficis, com la limitació de dividends, i evitar l’especulació sobre els preus dels aliments. Mesures nacionals i europees de suport anticrisi per protegir els ingressos i els llocs de treball a la indústria, els serveis i el sector públic, incloses les mesures de protecció tipus SURE, llocs de treball, ingressos, i per finançar mesures socials per fer front a aquesta crisi i amb processos de només transicions. Reformar el funcionament del mercat energètic europeu. Reconèixer que l’energia és un bé públic i invertir per abordar les causes arrels de la crisi, com ara la poca inversió en les energies verdes i les conseqüències de la privatització. Un seient a la taula perquè els sindicats dissenyin i implementin mesures contra la crisi a través del diàleg social. Aquest és el mètode provat per gestionar amb èxit la crisi.