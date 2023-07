Actualitzada 05/07/2023 a les 06:18

Existeixen moltes coses que jo no entenc. Pot ser que no sigui el meu camp habitual, pot ser que no hi arribi... En fi, que no hi trobo la explicació convenient. Una d’aquestes coses és la problemàtica existent amb el tema del tercer pagador en la cobertura sanitària. Ara mateix ens diuen que a partir del 18 de setembre per als majors de 65 anys ja funcionarà el tercer pagador a les farmàcies. Que la meitat de les farmàcies encara no estan preparades per adaptar aquest sistema de tercer pagador. És a dir, que es faci directament el pagament a la CASS i els padrins no haguem d’avançar els diners... No ho entenc, perquè ja funciona correctament per als metges referents. El sistema informàtic de la CASS ja està preparat. I sobretot, no em val l’excusa que la problemàtica prové de la distinció entre majors i menors de 65 anys. I no em val perquè aquest sistema de tercer pagador hauria de ser el mateix per a tothom, o sigui generalitzat. Actualment la CASS ja està reemborsant en pocs dies el pagament del 75% (tret de casos excepcionals o conflictius). Quin problema hi ha doncs que ho pagui tot per a tothom des del primer moment? A més, des de Govern ja ens diuen que a final d’any o a principi del 2024 ja serà tot així. Per què no fer-ho ja? I si el problema prové d’algunes farmàcies, sempre podem acudir a les que ja estan preparades, com a tot negoci de venda de productes... Ens hauria de preocupar molt més el problema que la CASS no podrà fer front als 7.000 milions compromesos en pagaments futurs que no el tema del tercer pagador. A veure si algú em pot explicar el problema d’aquest enrenou?