La ronda de finançament: què és i com funciona

Actualitzada 03/07/2023 a les 06:17

Una ronda de finançament és el procés pel qual una empresa obté inversió externa per a dur a terme el seu projecte, que pot provenir de diferents fonts d’inversors, i li permet créixer i expandir el negoci. Tot i que és un terme que se sol utilitzar en l’àmbit de les start-up, és aplicable a tot tipus d’empreses, en qualsevol estat de consolidació. En aquest procés, l’empresari presenta el seu negoci a inversors, amb la finalitat d’obtenir el finançament necessari per a desenvolupar i fer créixer la companyia. Els inversors analitzen el projecte i l’oportunitat d’inversió i, si decideixen invertir-hi, aporten capital a canvi de ser-ne socis.La ronda de finançament és un procés vital per a l’empresa, ja que gràcies a ella aconseguirà el capital necessari per a sobreviure, créixer, expandir-se i implementar amb èxit el seu projecte; per la qual cosa és d’especial importància que el procés es dugui a terme de forma organitzada, comptant amb l’assessorament i la metodologia necessària per a maximitzar-ne l’èxit i aconseguir, al final, el finançament que l’empresari requereix per a potenciar la seva expansió empresarial. En funció de l’estat de consolidació de l’empresa i del capital que desitja trobar, existeixen diferents tipus de rondes de finançament:1.En aquesta etapa inicial, l’emprenedor ha desenvolupat una idea de projecte empresarial, però encara no ha definit el pla de negoci per a dur-lo a terme. Les fonts de finançament solen provenir del mateix capital dels emprenedors, de la seva família i amics, i en ocasions de business angels que aposten per negocis en estats inicials de consolidació.2.És la fase en la qual les empreses o start-up obtenen el finançament necessari per implementar la seva idea, contractar l’equip, crear l’eina tecnològica, desenvolupar els productes o serveis que comercialitzaran i, en general, disposar del capital necessari per posar en marxa el seu projecte empresarial. El finançament sol provenir de business angels, fons de venture capital, acceleradores o incubadores.3.Es tracta del moment en què l’empresa ja ha implementat el projecte i ha obtingut “tracció”, és a dir, els ingressos derivats de la venda dels seus productes o serveis i/o les mètriques que en validen l’ús per part dels consumidors i la potencialitat de creixement del seu model de negoci. Els inversors solen ser fons de venture capital, business angels, family offices o vehicles de private equity, els quals compten amb una major capacitat de finançar el creixement de la companyia, l’optimització del model de negoci i la seva expansió.4.: En aquesta fase avançada de consolidació, es busca capital per part d’inversors amb alta capacitat financera, venture capital, family offices, private equity o hedge funds, per a potenciar i consolidar l’expansió de la companyia, incorporar equip, obrir nous mercats, desenvolupar campanyes de màrqueting i publicitat a gran escala i, en general, per a consolidar el creixement de l’empresa i l’increment global del seu valor.5.: També denominada fase de creixement growth, correspon a la fase de maduració de la companyia, en la qual es busca capital per a, entre d’altres, expandir internacionalment l’empresa, desenvolupar nous productes, realitzar adquisicions d’altres empreses o fins i tot cotitzar a borsa.Tot i que cada ronda té les seves peculiaritats, en termes generals els passos per a gestionar una ronda de finançament són els següents:1.: Abans d’iniciar una ronda, l’empresari ha de preparar la documentació que presentarà als inversors, així que és vital que compti amb assessors, advocats i/o economistes, experts en la gestió de rondes de finançament. Entre altra documentació a aportar, destaca (a) el Business Plan, que és el document on es detalla el model de negoci; (b) l’Investor Deck, en què es presenta breument l’empresa i la proposta d’inversió; (c) el Cap Table, on es detallen els socis actuals de la companyia i el percentatge de participació de cadascun d’ells; (d) l’NDA o Acord de Confidencialitat, on s’estableix que la informació que es compartirà amb els inversors és confidencial i, per tant, que no podrà ser usada per a finalitats diferents als de la mateixa inversió ni compartida amb tercers aliens a l’inversor; i (e) el Term Sheet, és a dir, el model de document on es plasma l’interès de l’inversor a invertir en el negoci, el capital a aportar i la contraprestació.2.: Ja sigui directament o a través d’empreses especialitzades, l’empresari entrarà en contacte amb inversors per a presentar-los l’empresa i l’oportunitat d’inversió.3. ‘: Si els inversors decideixen invertir en l’empresa, els passos per a formalitzar l’operació solen ser (a) la signatura del Term Sheet o document en el qual l’inversor confirma la seva decisió d’inversió i en defineix els paràmetres; (b) la realització de la Due Diligence, per la que s’analitza l’empresa des d’un punt de vista legal, fiscal, laboral, financer i de negoci, a fi de determinar les possibles contingències i riscos de l’operació; (c) la negociació del Pacte de Socis, en el qual es plasmen les bases de la relació entre els socis i entre aquests i l’empresa; (d) i, finalment, la signatura de l’operació de compravenda o ampliació de capital davant de notari.Com veiem, la gestió d’una ronda de finançament és un procés complex i d’especial rellevància, en el qual l’empresari exposa el seu projecte davant d’inversors aliens a la companyia, i en què és vital comptar amb l’assistència d’experts que, juntament amb l’empresari, elaborin la documentació necessària i gestionin conjuntament la ronda de finançament per a, en acabat, aconseguir el capital que ha de permetre a l’empresa sobreviure, créixer, expandir-se i implementar amb èxit el seu projecte empresarial.* Oriol Giró Canturri, Soci director d’Emindset Law