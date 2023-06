13 de juny, Sant Antoni de Pàdua, patró del poble de l'Aldosa de Canillo

Actualitzada 29/06/2023 a les 06:20

Explicaré la història de l’esglesiola d’aquest Sant Antoni que és més aviat una llegenda. A l’Aldosa hi ha tres cases pairals: cal Batista, cal Bortoló i cal Jumpere –aquesta última ha estat venuda. Ara s’hi han construït molts més edificis. És justament en aquesta casa on passen els fets. S’explica que el senyor Jumpere va anar a cavar a terra i tot cavant va trobar una olla plena de monedes d’or. Les va ensenyar a la seva esposa i ella li va dir que en parlessin amb el mossèn del poble de Canillo. Aquest li va contestar que les havia de donar al primer pobre que passés l’endemà. La dona ho va sentir i va ser molt espavilada. L’endemà es va vestir tota esparracada i portava un mocador al cap. De bon matí va trucar a la porta de cal Jumpere. L’home li va donar les monedes d’or perquè no la va conèixer. El mossèn també va fer vestir de pobre el sagrista i aquest va anar també a trucar a la porta de cal Jumpere. Però l’amo li va contestar: “Ja ha passat una altra pobreta, no us puc donar res”. La senyora Jumpere ho va explicar al seu home i van veure que havien fet una mala cosa, llavors van decidir construir la capella al costat de casa seva i és va dir Sant Antoni. Llegenda o veritat? Qui ho sap...Ara, com que cal Jumpere no té cap hereu, crec que la capella ha passat a ser de l’església o de Patrimoni. Des de fa un temps, cada 13 de juny hi ha una missa en honor al sant. Fa uns quants anys va ser restaurada i l’interior és molt bonic. Després de la missa l’honorable comú de Canillo convida a un berenar i fan una mica de festa. Aquest any hem pogut gaudir de la banda de Canillo.També hi ha Sant Antoni Abat, patró dels animals, i qui es diu Antoni, com el meu pare que al cel sigui, diu que el seu sant és aquest (13 de juny). Sant Antoni va néixer a Portugal i va recórrer molt món fent bones obres i caritat. Va morir a Itàlia a Pàdua (Padova), on hi ha una basílica molt maca dedicada al seu nom.Felicitats a l’Antoni de cal Batista i a tots els altres Antonis, Tonets i Antonietes. El dia 13 de juny anys enrere també es reunia la quadrilla de Canillo (el jovent) per elegir el fadrí major, el secretari i tres vocals per a la festa major, que és el tercer diumenge de juliol.