Actualitzada 28/06/2023 a les 06:17

Queda demostrat que no tots som iguals davant les lleis. No es tracta de la mateixa manera un privat, una empresa o Govern. Govern no va informar la ciutadania que traspassaria dades relatives al certificat digital a una empresa estrangera. Segons la Llei 29/2021 del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals: en el seu article 72, infraccions. L’omissió del deure d’informar la persona interessada de les seves dades personals està considerada una infracció molt greu. Segons l’article 73 de la mateixa llei, sancions. Les sancions administratives econòmiques considerades molt greus se sancionen amb un import comprès entre 30.001 euros i 100.000 euros. Però aquí no ha passat res de greu... L’Agència de Protecció de Dades s’ha limitat a emetre una amonestació contra el Govern. Vaja, com una mena d’estirada d’orelles. Mentrestant, Govern assegura que l’error pel qual ha estat amonestat per Protecció de Dades va ser un error humà. I així ha quedat tot plegat... Sembla que en la mateixa llei el legislador va optar perquè en el text les institucions no fossin multades pels incompliments. Efectivament, en el seu article 74, punt 1, el règim establert és d’aplicació a l’Administració general i els òrgans que estan sota la seva direcció... (Resumint). I en el punt 2, quan els responsables enumerats en l’apartat anterior cometin algunes de les infraccions l’ADP ha de dictar resolució sancionant-los amb amonestació... (Resumint encara més). Mentrestant van perseguint les empreses amb el tema de la Llei de Protecció de Dades. No som tots iguals, doncs, davant les lleis.