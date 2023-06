Actualitzada 27/06/2023 a les 06:04

El senyor Navarro, director de la degetè espanyola, sembla que ens té una mica de mania. Es mirin com es mirin, les declaracions que va fer són desafortunades, i freguen gairebé la xenofòbia, que és el pecat més horrorós dels temps moderns. “No ens agrada que ciutadans d’altres països vinguin a córrer al nostre territori”, va dir, com si amb els infractors locals –que prou que en tenen, molts i de molt diversos orígens– ja en tinguessin prou. És que no hi ha dret. Ens tenen mania perquè tenim cotxarros bons, més barats i més potents que els seus. Ens tenen mania perquè les multes, si no t’enxampen a cop calent, in flagrante delicto són difícils o impossibles de cobrar. Ens tenen mania per l’escut de les vaques. Ens tenen mania perquè sabem córrer, i perquè portem la benzina a la sang. També ens té mania aquell pobre carallot que només anava a vuitanta entre Ponts i Oliana, i total perquè vam avançar-lo en contínua, en venia un de cara i li vam fer passar un moment de gran intensitat emocional. Ens tenen mania tots aquells que veuen com, amb tota la caradura, avancen quan hi ha cua a la duana, com si els que guarden amb respecte l’ordre de la fila fossin tots imbècils. El senyor Navarro ha verbalitzat el que molts pensen, i nosaltres no fem res més que defensar-nos. És l’excusa per excel·lència de la canalla a qui posen males notes a l’escola. “El profe em té mania.” Però hem de tenir ben present que, com deia aquell vell axioma, que tu siguis paranoic no vol dir que no et persegueixin.