Actualitzada 24/06/2023 a les 06:15

Estem de nou en un bucle, en un escenari electoral que té la potència de paralitzar la societat durant uns mesos l’any. Les eleccions a l’Estat veí, anunciades de sorpresa, després de les municipals i autonòmiques, pel president Pedro Sánchez a conseqüència directa del mal resultat dels socialistes als comicis, han obligat a canviar a correcuita innombrables agendes i a entrar novament en la roda, el bucle, que viu qualsevol país en època electoral.Des de reunions d’alt nivell a la Comissió Europea, per no entrar en conflicte amb la campanya electoral, fins a projectes que es veuen aturats per falta de consens o per bloqueig polític, o proliferació d’actes i inauguracions per treure rèdit electoral, tot es veu modificat per les eleccions, i vacances de molts professionals que han de treballar per aquests comicis.Unes eleccions, i més si són generals, ho capgiren tot. Tenen la influència de canviar sinergies, amistats i, fins i tot, els temes de sobretaula al bar. Durant uns mesos tot gira al voltant de les campanyes electorals, els candidats, les propostes, les aliances i l’estratègia.Tota la matèria gris al servei de la política, tots els moviments estudiats, les posades en escena acurades i els discursos mil·limetrats per treure el rèdit polític que es busca.I després de tant esforç i sobreactuació un camí pel desert… I tots a l’espera de les properes.