Actualitzada 23/06/2023 a les 06:22

No sabem ben bé què ha passat aquest any, sembla que hi ha hagut una conjunció de planetes, s’han inspirat i tenim segells i monedes amb un fallaire girant la seva falla. Molt que ens alegrem d’aquestes dues iniciatives, una de Correos i l’altra del Govern, i ens sentim honorats perquè per a nosaltres significa un reconeixement a una feina que ve de lluny, des del 1987, quan quatre arreplegats van girar falles de pela de beç a la plaça del Poble d’Andorra la Vella recuperant a l’espai públic una tradició ancestral.I hem arribat a dia d’avui, el 2023, en què més de 200 fallaires repartits per les diferents parròquies omplen el país de boles i cercles de foc celebrant l’entrada del solstici d’estiu, ja sigui el dia 23 de juny a Andorra la Vella, Sant Julià, Escaldes, Canillo i la Massana, o el dia 28 de juny a Ordino. Al llarg d’aquests anys hi ha hagut moltes vicissituds, alternant alegries i tristeses, no sempre amb la comprensió i l’acompanyament de les administracions, però que al final han fet possible arribar on som ara, amb una tradició ben arrelada i un reconeixement internacional indiscutible.I en un dia com avui, aquestes dues iniciatives ens venen com anell al dit, ni fetes expressament haguessin escaigut millor. Ens les prenem no tan sols com un reconeixement a la festa, sinó com un homenatge a qui durant tota la seva vida va ser una de les ànimes fallaires més compromeses i més estimades: el Quillo. El recordarem aquesta tarda a la plaça del Consell General en un emotiu homenatge perquè enguany les falles rodaran fent honor al seu llegat.