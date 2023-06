Funcions del comitè d'empresa

Actualitzada 23/06/2023 a les 06:18

La funció principal del comitè d’empresa és representar de manera col·lectiva els treballadors. En aquest òrgan intern es compleixen funcions administratives, informatives, de negociació col·lectiva, i de seguretat i higiene en el treball. Per exemple, una funció és la negociació col·lectiva de canvis que afectin l’empresa. En aquest òrgan intern es compleixen funcions administratives, informatives i de negociació col·lectiva. Per exemple, una funció és la negociació col·lectiva de canvis que afectin l’empresa i els seus treballadors. La negociació es fa entre el comitè d’empresa i l’empresari. Després de reunions d’aquest tipus, els delegats han d’informar els treballadors sobre el resultat a què s’ha arribat per ser validades. Un comitè té entre les funcions negociar noves condicions laborals, horaris dels empleats, calendari, hores extraordinàries, mesures que prengui l’empresa i jornada laboral, entre d’altres. A l’hora de discutir condicions s’han de fer entre representants del comitè d’empresa i l’empresari o el consell administratiu. L’organització al comitè d’empresa és complexa i ha de tenir assessorament laboral especialista. Hi ha molts detalls tècnics i legals que calen per constituir-se i després saber quines funcions ha de desenvolupar cada membre i la funció general del comitè. El comitè d’empresa té dret a ser informat i consultat per l’empresari sobre les qüestions que puguin afectar els treballadors, així com sobre la situació de l’empresa i l’evolució de l’ocupació, en els termes que preveu aquest article. S’entén per informació la transmissió de dades per l’empresari al comitè d’empresa, per tal que tingui coneixement d’una qüestió determinada i pugui examinar-la. Per consulta s’entén l’intercanvi d’opinions i l’obertura d’un diàleg entre l’empresari i el comitè d’empresa sobre una qüestió determinada, incloent-hi, si s’escau, l’emissió d’informe previ. En la definició o l’aplicació dels procediments d’informació i consulta, l’empresari i el comitè d’empresa han d’actuar amb esperit de cooperació, en compliment dels drets i les obligacions recíproques, tenint en compte tant els interessos de l’empresa com els dels treballadors.