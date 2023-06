Crueltat simptomàtica

Actualitzada 23/06/2023 a les 06:14

L’associació GosSOS, encarregada de la gossera, ha alertat d’un augment d’ingressos d’animals abandonats que posa al límit la capacitat de les instal·lacions. Fa pocs dies feia una crida a l’adopció per aquest motiu. També recentment, la protectora Nami denunciava per segona vegada en poc temps un cas de tracte negligent que va acabar amb la gossa afectada a la gossera i els cadells desapareguts.Aquestes notícies, combinades amb les dades sobre el nombre d’animals de companyia a Andorra, indiquen una gestió deficient de la convivència, però no només això.Segons el departament d’Estadística del Govern, el nombre de gossos i gats censats va disminuir el 2022 en comparació amb l’any anterior. S’apunta com a causa una actualització més acurada, però també es pot interpretar que molts animals no són declarats. Veient l’actitud irresponsable de moltes persones, que tendeixen a maltractar-los per acció o per omissió, és fàcil deduir que molts no estan registrats o identificats.Mesures com les taxes comunals o el cens d’ADN caní no sembla que ajudin, fins ara, a resoldre la qüestió. Les taxes haurien de ser finalistes i destinar la recaptació a instal·lacions per al lleure més adequades que els simples pipicans. I d’un registre que no feia el pes als veterinaris, no cal dir-ne res més. S’entén l’objectiu de castigar l’incivisme, però també es troben a faltar mesures més orientades al benestar.Tot plegat són símptomes d’un model de societat que tendeix a ser inhòspit. La dificultat per trobar habitatge s’ha estès fins a un punt insostenible i les entitats animalistes comencen a assenyalar els propietaris de pisos com a responsables de molts abandonaments. És inevitable que la majoria dels arrendadors afegeixin clàusules prohibitives de la tinença d’animals, atès que la legislació actual, tant la relativa a protecció d’animals com la referent als lloguers, ho permeten. I si ja costa trobar un lloc on viure, encara és menys habitual que hi acceptin gossos o gats.Un paradigma social deshumanitzat també tendeix a ser cruel amb els altres éssers que ens acompanyen.