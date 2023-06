Actualitzada 22/06/2023 a les 05:58

Per circumstàncies que no venen al cas he pogut comprovar de primera mà les reformes que es van realitzar ara ja fa dos anys a la unitat de cirurgia major ambulatòria (CMA) de l’hospital Nostra Senyora de MeritxellL’objectiu de les reformes era incrementar la seguretat i el confort dels malalts que són atesos diàriament, i he de dir que aquell desitjat objectiu s’ha aconseguit amb escreix.La neteja, amplitud i intimitat dels espais són immillorables. Els equips mecànics són moderns i actualitzats, però encara més l’increïble és l’equip humà.Des del primer moment, l’atenció per part del personal (infermeres i infermers) és excepcional. Tot i ser professionals de la salut i estar acostumats a situacions greus, si t’han de donar la mà i tranquil·litzar-te mentre una companya et punxa una via ho fan amb una dolçor i un somriure que et fan sentir bé.L’anestesista i el doctor t’informen molt amablement de com es portarà a terme l’operació, donant-te fins i tot l’oportunitat d’escollir, si existeix la possibilitat, el tipus de sedació o anestèsia que prefereixes.Un cop ja a quiròfan, l’alegria, amabilitat i professionalitat de les infermeres i infermers que estan presents a la intervenció és excepcional. L’escenari impressiona, certament, però gràcies a tots ells he de dir que vaig tenir una experiència que no esperava, sincerament. Em van fer sentir molt bé.No tot acaba en quiròfan. Un cop ja desperta, la infermera que abans m’havia agafat la mà em va donar totes les indicacions i medicacions (físicament, no vaig haver de comprar res), per no patir cap mena de dolor, ni tenir complicacions postquirúrgiques. Finalment, l’endemà fins i tot em van trucar per veure com em sentia i si necessitava quelcom. Increïble, quin luxe de sanitat i de professionals, moltes gràcies a tots i enhorabona pel servei que presteu cada dia.