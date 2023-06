Actualitzada 17/06/2023 a les 06:17

No hi cabem, se’ns diu. No hi cabrem aviat, si més no, o no de manera òptima o sostenible. El problema és seriós i les solucions han de ser coherents amb aquesta seriositat: podem saturar els ecosistemes, degradar el paisatge, ens pot faltar aigua, generar tensions socials... Posem-nos-hi, coi! Fem concursos d’idees, brainstormings, hackatons i tot el que s’estili en aquests temps nostres. Polítiques de fill únic? Un puntet maoistes, però per què no? Expulsions en massa? No ho descartem... Expulsions encobertes? Ah, mira... ves que no haguem començat a aplicar-les des de fa dies. Un clàssic seria el de limitar l’entrada de nous residents però em temo que és poc original, poc innovador i poc txiripitiflàutic. Potser podríem deixar entrar només nens petits (amb una garantia que digui que no creixeran), persones molt baixetes, persones molt flexibles o persones molt i molt primes o encara... Perdó, em comuniquen per l’intercomunicador que la cosa no va d’espai físic, que és més complex, que després m’ho expliquen amb dibuixets... Llàstima, perquè si el problema és que no poden entrar gaires persones més però alhora fomenten que entrin persones nomaditzades, persones youtuberitzades i persones riqueritzades en general, que aquests nous veïns nostres siguin minipersones era una idea de premi Nobel, com a mínim, encara que no ens hi càpiga. Es veu, però, que des de Govern han sentit les ruqueries que deia sobre les minipersones i no els hi han semblat tan escabellades, que valoraven molt que pensés outside the box i que de fet als meus thoughts i als meus insights tan sols els hi faltava un toc local basat en les nostres especificitats, de manera que al país que es va inventar els miniandorrans als anys setanta amb aquells nats a Andorra, ara seguirem apostant per les minipersones, les prsns (que així també es pot llegir en anglès), aquells que tindran menys drets que les persones perquè les persones puguem continuar gaudint de la cohesió social de les persones no-prsns. L’únic però que li trobo a la mesura és que com les prsns decideixin portar a la Seu la família que de cap manera els hi permetrem portar a Andorra, els esquerranosos de riu Runer enllà hagin de tornar-nos a fer patir amb un vídeo de factura pèssima on ens acusin de fer el que de fet fem.