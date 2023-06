Actualitzada 17/06/2023 a les 06:27

Estem envoltats de persones que ens poden aportar un gran valor, capaces d’inspirar-nos, de fer-nos créixer i ajudar-nos en el camí, només cal identificar-les i aprendre’n. Diu la Clàudia Cornella, en el seu llibre, tot just editat, 365 días de inspiración, liderar empieza en uno mismo, que per assolir els objectius i fer un canvi a les nostres vides hem de ser capaços de dibuixar el camí, saber identificar i visualitzar què volem, potenciar els nostres talents naturals i treballar les debilitats, ser constants i esforçar-nos, i llençar-nos a experimentar coses noves sense prejudicis i autolimitacions que ni coneixem. Sortir de la popular zona de confort en la qual sovint estem instal·lats per costum o monotonia, per atrevir-nos a creure en nosaltres mateixos i permetre’ns alimentar no l’ego sinó l’anima. La nostra ment s’activa quan la fem servir, quan l’estimulem, quan estem relaxats però actius, i som capaços de veure les coses des de diferents angles, de ser creatius i alhora crítics. El llibre ens parla de temes com centrar el focus en el que volem, però també de saber ser flexibles i reconduir les situacions, fluir i aprofitar els elements al nostre favor. Des de l’adaptabilitat deixant anar el que no ens suma i buscant les fonts d’inspiració. A poc a poc assolint petites metes que, juntes, formen l’èxit.