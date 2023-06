Un país de cultura

Actualitzada 16/06/2023 a les 06:20

Arriba l’estiu i amb ell el bon temps i totes les festes majors i parroquials que mostren que un país com Andorra aposta per la seva cultura i la seva història.El cap de setmana passat es va iniciar per a molts de nosaltres –entre ells, un servidor– l’anomenada època de festes majors, i ho va fer amb la celebració de la 61a edició de la festa major del barri del Puial, un exemple clar que a Andorra les tradicions s’estimen i es cuiden. Que allò que organitzaven els nostres pares ara ho organitzem nosaltres, tot esperant que així ho facin els nostres fills i filles.A Andorra tenim la gran sort que la ciutadania s’estima la seva cultura, la seva història i les seves tradicions. Tenim la gran sort que som actius amb la cultura andorrana, però també amb totes aquelles que s’uneixen al nostre Principat. Qui no ha anat a un espectacle de folklore portuguès? Qui no ha assistit a un acte cultural francès o espanyol? Qui no ha anat a veure rodar les falles el dia 23 de juny? O no ha assistit a un ball de sardanes o esbart, als gegants, a l’escudella de Sant Antoni, etcètera? En definitiva, tenim la gran sort de tenir una vida cultural molt activa, més enllà del seu origen. Ens agrada veure, sentir i aprendre de les altres cultures i en podem estar ben orgullosos.La cultura és la història viscuda i no conèixer-la és sinònim de no saber les nostres arrels. És per això que des dels estaments públics, nacionals o comunals, la cultura ha de ser un pilar de tota política. Mostrar des de ben jove que no és cosa de gent gran, sinó que és responsabilitat de totes i de tots, i que és sota la nostra custòdia i difusió que mantindrem tant aquesta història com aquesta cultura.Els països evolucionen, es camina vers la modernitat, però si no coneixem d’on venim no podrem avançar.Permeteu-me acabar aquest article amb un petit homenatge a un amic que representa tot allò que he escrit avui i que per primera vegada no serà en tots aquests actes, actes que per a molts de nosaltres són els seus actes. Quillo, aquest any les festes i les tradicions van per a tu.