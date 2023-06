Actualitzada 16/06/2023 a les 06:29

Qui té por de la immigració? Andorra és un país de mestissatge que ha crescut gràcies als corrents migratoris provinents dels quatre punts cardinals, ja sigui el Pallars, Occitània, Galícia o Portugal. És bo que no oblidem els orígens de molts dels nostres avantpassats. Si per alguna cosa s’haurien de distingir les polítiques del Govern hauria de ser per fomentar la cohesió entre les persones: aquell a qui considerem valuós per treballar ajudem-lo també a implicar-se socialment i, si li plau i aporta al país d’acollida, pugui reunificar la seva família. Altra cosa és excloure’l, una característica dels estats ultraconservadors que estigmatitzen l’immigrant com el mal de totes les plagues, fomenten la no-cohesió i, conseqüentment, el risc d’exclusió social i d’il·legalitat.Qui té por de la cultura? Que la promoció d’un esdeveniment cultural com Classicand es faci des d’Andorra Turisme i que qui surti a fer declaracions valorant el seu desenvolupament és el ministre de Turisme i no pas la ministra del ram, ja ho diu tot de quin és el concepte de cultura que té aquest Govern. Sort d’en Rechi i les seves doctes paraules, tant fent la valoració del certamen com desmuntant una a una les crítiques rebudes. Crítiques, val a dir, en part fomentades des de la pròpia concepció cultural que es té des de l’administració. Basar els esdeveniments culturals només des del punt de vista de rendibilitat econòmica és d’una pobresa intel·lectual que fa basarda. I d’això en tenim molta experiència els qui dia a dia des del teixit associatiu batallem per esgarrapar quatre cèntims que ens ajudin a fer determinades activitats culturals.