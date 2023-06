Actualitzada 14/06/2023 a les 05:58

Déu-n’hi-do amb l’enrenou en el nou concessionari del transport sanitari (Andorrana de Transport Sanitari, que és l’UTE que gestiona el transport sanitari assistit no medicalitzat). Si el tema ja va començar molt malament amb l’amenaça de vaga, perquè la nova adjudicatària no va respectar els drets adquirits amb l’antiga (Ambulàncies del Pirineu, ADP), tot plegat encara ha empitjorat. Si disposava d’una plantilla de 28 empleats resulta que ara mateix tan sols té onze treballadors operatius. Entre les baixes i aquells empleats que han plegat, el conflicte laboral entre empresa i treballadors és més que evident, amb el perill que això comporta per als usuaris que necessiten aquests serveis que evidentment no tenen cap culpa del conflicte. Resulta molt estrany que en dos dies es presentessin onze baixes... Qui va donar tantes baixes i per quins motius? Suposo que aquest tema es va controlar adequadament. De totes maneres, aquest és un problema que s’ha de solucionar immediatament i sembla que el Govern ja s’ha posat les piles amb la proposta de la ministra de Salut d’un procés de mediació. Actualment el servei està tirant endavant gràcies a les aportacions que estan fent els tècnics del SUM, però aquesta tan sols és una solució provisional. Espero, doncs, que aquest mediador posi d’acord l’empresa i els treballadors complint les lleis adequadament i els acords que ja s’havien elaborat. I que les baixes també siguin correctes i legals. I que no s’hagi d’arribar a prendre mesures molt més dràstiques, que de fet serien obligatòries per al servei. No podem passar sense aquest servei indispensable.