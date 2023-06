Actualitzada 14/06/2023 a les 06:01

Solament la llei ens fa lliures. Si tot ha anat bé, ahir, cap al migdia, el ple del Parlament europeu va aprovar l’esborrany del reglament sobre intel·ligència artificial per garantir que la IA sigui segura, legal i conforme als drets i llibertats fonamentals i als valors de la UE. Ara el text final de la llei sobre IA, l’AI Act, que la Comissió va presentar com a projecte de reglament l’any 2021, iniciarà la seva negociació al Consell Europeu per a l’aprovació definitiva i l’aplicació a Europa, potser, d’aquí a dos o tres anys. A Europa, ja ho sabem: a poc a poc! Sí, el dret és lent, morós, ronser; la vida, apressada i diligent, però la IA, rabent i impredictible! Potser, ja fem tard. En tot cas, Europa serà la primera a regular-la i aportar un corpus legal davant la impossibilitat d’una llei d’abast mundial i, per ara, no veig animat el Congrés nord-americà per sancionar una carta de drets en relació amb la IA. Des de les big tech, declaracions, profetes, viatges, soroll... tant com vulguis! Mai, però, no et donen tota la informació que tenen i, és clar, és assenyat no fiar-se del profeta quan és l’únic que té totes les dades!Hem entrat a la recta final. El text europeu inclou les prohibicions de reconeixement facial, la categorització biomètrica i la recol·lecció i rastreig d‘imatges de cares per crear bases de dades. També es prohibeix l’ús de software de reconeixement d’emocions en llocs de treball, escoles, fronteres... Així com l’ús de sistemes de puntuació social, aquells que ens classifiquen pel comportament social, estatus econòmic o característiques personals. Considera àrees d’alt risc l’ús de la IA en la comunicació, l’educació, la sanitat i la política, quan recomana continguts, en la lluita contra la desinformació. Obliga que els models generatius, com el famós ChatGPT, identifiquin i etiquetin de manera clara tots els continguts que hagin estat generats per màquines. Hi ha en joc els drets d’autor i no contribuir a generar més confusió entre veritat i mentida.La UE té altres iniciatives des d’abans. Demana a les empreses afegir-se a un pacte i un codi de bones pràctiques en un dels grans desafiaments d’avui. Ja ho veurem... sense les ulleres d’Apple.