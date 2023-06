Jau, coloma!

Actualitzada 14/06/2023 a les 05:47

Un falcó pelegrí s’ha menjat un colom a cara descoberta i a plena llum del dia i es veu que això és notícia. Però si haguéssim anat a primer de periodisme ens haurien ensenyat que la notícia hauria estat notícia amb els protagonistes invertits: que un colom –un d’aquells coloms de ciutat, clònic, brut, antipàtic, sorollós– s’hagués cruspit un noble i àgil falcó, perquè hauria subvertit la lògica biològica i l’ordre natural de les coses. Però ha anat així i, com que aquí no tenim mars amb orques que es dediquin a tustar les embarcacions, bé ens hem de distreure amb les aventures i desventures de l’avifauna local, que tenen un recorregut molt interessant des del punt de vista naturalista però certament breu (de vol gallinaci, podríem aprofitar per dir) pel que fa a les lliçons morals que se’n poden extreure. El drama s’ha esdevingut en una terrassa d’un pis alt del carrer la Callaueta, i l’ha pogut veure el món sencer gràcies a una filmació casolana, on es veia perfectament l’acte però no els detalls més escabrosos. Els veïns es troben en estat de xoc i no se’n poden avenir, perquè la cruesa de les imatges és certament trasbalsadora. “Si sempre saludava!”, deia, amb una llagrimeta, la senyora Consuelo, del segon tercera. “És inadmissible: els carnívors, independentment de l’espècie a què pertanyin, han de deixar de consumir carn, perquè hi ha alternatives alimentàries molt més saludables i sostenibles”, es queixava el Kilian, el vegà del primer primera. I així van passant lentes les hores i els dies… L’estiu, així que arribi de veritat, serà insuportable.