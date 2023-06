L'illa verda

Actualitzada 13/06/2023 a les 06:07

Torno a les illes Açores, vint-i-cinc anys després del primer viatge. En aquesta ocasió tan sols visito Sao Miguel, l’illa principal, on també es troba Ponta Delgada, la capital de l’arxipèlag.Sempre m’he dedicat a escriure sobre viatges. De vegades, em pregunten quins països m’han agradat més. La meva resposta és que a qualsevol lloc on vagis sempre hi ha racons i gent per descobrir, i que el que m’agrada és sobretot el moviment, el fet de desplaçar-se. Però he de reconèixer que si parlo de les Açores sempre he pensat que constitueixen un destí diferent i fins a cert punt inesperat. Són nou illes, perdudes enmig de l’Atlàntic, que si tenen algunes característiques distintives són el clima i una gran biodiversitat.Sao Miguel –també les altres illes– no és el destí idoni per a aquelles persones que busquen sol i platja. De platges n’hi ha; però el principal al·licient de l’illa és la varietat dels paisatges, modelats per aquesta climatologia sempre canviant. En un dia, plou, surt el sol, la boira tapa els llacs i després el vent neteja el cel. Les temperatures poden variar en qüestió de minuts.Sao Miguel és una eterna sorpresa. Si li dediques uns quants dies no et decebrà. Quan arribes, de seguida quedes atrapat per la frondositat del seu bosc subtropical, pels prats inacabables, el seu jardí botànic i les diferents tonalitat verd que de vegades van a morir als penya-segats i s’estenen per tot arreu, en un escenari on l’animal predominant són les vaques, una de les seves fonts de riquesa.Una illa que compta amb llacs i llacunes, algunes extenses, de diferents colors i tot sovint mig cobertes per la boira.És una illa fàcil de visitar. Té una extensió de 744 quilòmetres quadrats, bones carreteres, de manera que pots conduir fins als millors miradors, o gaudir del senderisme en itineraris ben marcats. Sense estrès. Sens multituds.Al mar, l’observació de cetacis, i en especial de catxalots, és un altre dels seus grans atractius.Tot i la seva relativa proximitat, tres hores i mitja de vol, les Açores segueixen sent desconegudes per molta gent. Ara des de Barcelona i altres ciutats espa­nyoles hi ha vols directes a Sao Miguel, i no és mala idea pensar a visitar-les, sobretot si un desitja fugir d’escenaris massa plens a l’estiu. I si hi arriben i encara els sembla que hi troben massa gent, no dubtin a fugir a Flores o Corvo, les dues illes del grup occidental, on hi viu molt poca gent.