Actualitzada 09/06/2023 a les 06:07

L’atur juvenil i sènior i la precarietat laboral són un problema crònic de la nostra societat. És urgent derogar la totalitat de les reformes laborals contràries als interessos de la classe treballadora, ja que s’ha demostrat sobradament que no només no han millorat el mercat laboral, sinó que han contribuït decisivament a augmentar la precarietat facilitant acomiadaments, amb períodes de prova excessius o permetent la modificació unilateral de les condicions laborals. La precarietat és una problemàtica que no tan sols afecta les més joves, sinó que repercuteix en el gruix de la societat. Si no s’impulsen de manera immediata polítiques actives d’ocupació amb criteris que premiïn la contractació amb salaris actualitzats i es fomenta la realització de convenis col·lectius, seguirem sent ciutadans de segona als quals ens espera un futur sense oportunitats. És més necessari que mai que ens organitzem contra els abusos del sistema capitalista i de les patronals, per tal de superar un sistema productiu que només pretén mantenir els beneficis d’uns quants a costa de tots nosaltres. Des dels sindicats seguirem treballant per ajudar els treballadors a estar informats sobre els drets laborals, tot dotant-los d’eines per aconseguir una consciència laboral i unes competències que els apoderin davant l’explotació laboral. Les joves per tal d’emancipar-se del nucli familiar cal que accedeixin amb un mínim de condicions al mercat de treball, garantint l’autosuficiència econòmica i uns preus de l’habitatge assequibles, la qual cosa avui dia no està passant. El fet que l’esforç econòmic que les joves han de fer per poder obtenir un lloguer sigui tan elevat fa que les taxes d’emancipació juvenil hagin caigut fortament, situant les condicions de l’emancipació juvenil en una de les inferiors i amb pitjors característiques d’Europa. Podem observar, doncs, que si a més de jove ets dona, les condicions del mercat laboral són encara més precàries. Les dades corroboren la persistència de la bretxa salarial en funció del sexe i segueixen sent les dones les que tenen ingressos més baixos.