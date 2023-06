Actualitzada 08/06/2023 a les 06:14

Sona molt malament aquest terme que hem adoptat de l’anglès, però què hi farem, és com a tot arreu del planeta es coneix el delicte de suplantar la identitat d’alguna entitat, generalment bancs, per tal d’obtenir informació confidencial com ara contrasenyes i números de targetes de crèdit per tal de portar a terme accions com si fos l’usuari. Generalment es tracta de traspassos de comptes o càrrecs a targetes bancàries.No parlem d’un delicte probable o de futur, sinó tot el contrari. Precisament aquests dies, i principalment clients de determinada entitat bancària del país, estan sofrint atacs massius. Uns ciberatacs cada vegada més sofisticats i que, gràcies a la intel·ligència artificial, es reinventen constantment. Us ho explico, el sistema utilitzat és el missatge de text al número de telèfon mòbil, fent-se passar per la vostra entitat bancària. Us demanaran que entreu amb un enllaç perquè s’ha detectat una activitat inusual al vostre compte, o bé un accés des d’Alemanya o qualsevol país per tal d’obtenir les vostres dades. A partir que hi cliqueu, fins i tot us poden trucar per telèfon en un català perfecte, com si realment fos una persona que treballa en una entitat bancària del país, per –tal com asseguren– verificar les dades de la vostra targeta de crèdit, ja que s’ha detectat un càrrec que no és vostre, un intent de frau. En donar el número de targeta i el número de tres xifres del darrere, els faciliteu que puguin fer qualsevol càrrec o compra per internet.Heu d’estar molt atents. Si doneu les vostres dades, automàticament esteu donant tot el control sobre el vostre compte bancari, o sobre la vostra targeta de crèdit. Està passant, i molt. De fet, sortosament, l’entitat bancària afectada ha procedit a retornar els diners als clients estafats. Molta cura per tant d’entrar a enllaços enviats, més val fer una trucada al banc i verificar si realment existeix algun problema amb el vostre compte.