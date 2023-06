Actualitzada 07/06/2023 a les 06:15

El 29 de maig, en l’operació retorn d’un pont es va produir una cua d’entrada al país que va arribar fins a la Seu d’Urgell. Molta gent va haver de fer mitja volta, anar a sopar a la Seu i pujar més tard (i l’endemà, cap a treballar). Si bé és cert que molta gent havia sortit del país en aquell pont i que tothom sol tornar a darrera hora, almenys la immensa majoria, penso que no érem tants els viatgers per provocar tanta cua. Que l’N-145 es col·lapsi per l’alta afluència de visitants a Andorra sol ser habitual, la carretera no dona per a més. Però que es col·lapsi tan sols pel retorn dels residents no té cap lògica. El problema penso que tan sols prové de la transformació de dos carrils en un de sol gràcies a la col·laboració de la policia nacional espanyola i la lentitud per passar un control fronterer. Jo em demano, què li hem fet els andorrans a la policia espanyola perquè ens tracti d’aquesta manera? Per què no obre els dos carrils de pujada si realment no està controlant res? No veig quina és la necessitat d’aquest pas per la frontera tan alentit... Potser la policia nacional vol col·laborar amb la restauració de la Seu i que no sopem a Andorra o a casa nostra. Crec que el Govern hauria de trametre alguna mena de queixa, reclamació o potser alguna petició perquè no passin aquests fets cada cop que tenim algun pont. Desapareixeran aquests problemes amb l’acord amb la UE? Què passaria si nosaltres féssim cada cop el mateix amb els visitants? Entrar o sortir d’Andorra segons quins dies s’ha convertit en un autèntic calvari, similar al que teníem quan a la duana escorcollaven tothom.