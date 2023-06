Actualitzada 06/06/2023 a les 06:11

L’altre dia el Diari d’Andorra publicava un article sobre el futur de la IA a Andorra. No m’estendré en un tema del qual he opinat en diverses tribunes, sobretot quan OpenChat va posar-se a l’abast de tothom.Però sí que m’agradaria opinar sobre les dues imatges publicades a l’article La visió de la IA sobre Andorra, la primera d’Andorra la Vella i la segona d’Ordino l’any 2050. Acompanyant les dues fotos n’hi ha dues de més petites que ens mostren com són avui les dues ciutats vistes des de la mateixa perspectiva (l’article encara es pot veure a l’edició digital del Diari).En primer lloc, a Ordino, no entenc per què la imatge creada per la IA s’encaparra a canviar els cims de les muntanyes, de manera que més que la transformació urbanística que no sembla gaire atractiva i no m’entusiasma gens, es veu un gran canvi en la línia de l’horitzó. Uns pics punxeguts que no es corresponen amb la realitat i que tampoc tenen gaire a veure amb la intel·ligència.En canvi, potser perquè soc un entusiasta de la ciència-ficció, la imatge del 2050 d’Andorra la Vella / Andorra la Nova / New Andorra la trobo més interessant. A fi de comptes, manté certa geometria rectangular, amb espais laterals, i un fotimer de gratacels que apunten al cel, i que visualment la fan força atractiva. També hi ha edificis escampats pels vessant de la Comella, tot i que també és veritat que bona part de les muntanyes al voltant de la capital ja estan bastant urbanitzades i que ja estem acostumats a aquest tema.Però, què volen que els digui? Si hem de créixer necessàriament i modernitzar la capital, no seria millor fer-ho verticalment? Per allò de no fer diferències entre els propietaris dels terrenys, es podrien permetre construir gratacels a la capital i a Escaldes-Engordany a l’espai comprès entre Engolasters per amunt, i el final de Santa Coloma per avall. Això sí, limitant l’altura dels edificis a uns quaranta pisos que són, pis més o menys, els mateixos que té l’hotel Arts de Barcelona.Seria bonic contemplar les nit lluminoses de la capital, mentre que a la resta del país faríem bé d’intentar preservar la naturalesa i gaudir de la manca de contaminació als parcs naturals. Però és evident que seria tota una atracció turística, visitar i gaudir del downtown de l’anomenada, en llengua vernacla, Andorra la Nova o New Andorra, que en anglès fa més patxoca.