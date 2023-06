Natalitat i futur

Actualitzada 06/06/2023 a les 06:09

Segons l’Observatori de la Infància publicat per Unicef Andorra l’any passat, la taxa de fecunditat el 2021 era de 0,97 per dona. I s’haurà mantingut quasi igual el 2022 perquè els naixements van ser pràcticament els mateixos (503 el 2021 i 502 el 2022). La taxa de reemplaçament generacional per creixement vegetatiu ha de ser de 2,1 fills de mitjana per dona. Per tant, Andorra hi està molt lluny i ja és sabut que la població anirà envellint i hi haurà conseqüències. En una entrevista a la BBC al professor Christopher Murray, director de l’Institut de Mètriques i Avaluació de la Salut de la Universitat de Washington, va dir que “segons les tendències actuals hi haurà molts pocs infants i moltes persones més grans de 65 anys, i això és insostenible per a la societat global” amb efectes socials i econòmics.Paral·lelament, aquests dies s’han fet públiques les prestacions per fills i en xifres globals, el nombre, igual que els naixements, està disminuint (malgrat un pic el 2021 segurament per la pandèmia). Durant el 2022, 706 famílies i 1.250 infants en van ser beneficiares. I només quatre anys abans, el 2019, eren 803 famílies i 1.418 infants. Amb aquestes dades podríem ser optimistes i pensar que la situació econòmica de les famílies amb fills millora i no necessiten tantes ajudes, però també pot estar causat pel descens de la natalitat i de la població infantil. A més, l’import mitjà de la prestació va augmentant, reflectint com el cost de la vida està pujant amb l’alta inflació dels darrers mesos. El 2022 la prestació mitjana va ser de 1.954 euros per ajut, quan el 2019 era de 1.620 euros. I mantenint-nos positius, cal dir que és important que el Govern pugui augmentar els ajuts i no deixar aquestes famílies endarrere, però també és un senyal que la situació econòmica no millora.Per revertir la situació, si és el que es vol, caldran mesures que dependran de quina Andorra de futur es vol.