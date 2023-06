Aproximació a la sostenibilitat

Actualitzada 06/06/2023 a les 06:07

“Prevenir las Cosas de tal manera, que ninguna sia nova y repentina, (...) sinos pensada y probeida antes”. Inicio aquest article amb la Màxima 34 del Manual Digest per enllaçar-la amb la definició de sostenibilitat, entesa com la satisfacció de les necessitats actuals, sense comprometre la capacitat de les generacions futures de satisfer les seves. Entesa també com la garantia de l’equilibri entre creixement econòmic, medi ambient i benestar social. D’aquesta base neix la idea del desenvolupament sostenible i suposa actuar sempre pensant en el futur.La sostenibilitat es pot entendre en clau social, econòmica i, evidentment, mediambiental, que és la que posa l’accent a preservar la biodiversitat sense haver de renunciar, precisament, al progrés econòmic i social.En definitiva, la sostenibilitat mediambiental i el desenvolupament sostenible funcionen seguint el principi que no es poden esgotar o malbaratar els recursos disponibles indiscriminadament. Cal protegir els medis naturals perquè nosaltres i les futures generacions tinguem accés a les mateixes oportunitats.És indispensable crear una consciència global, entendre que vivim en un planeta interconnectat, que les nostres accions, també el que no fem, afecten els altres i repercutiran sobre els nostres fills i filles demà. Ho hem de tenir en compte a la llar, amb les petites accions del dia a dia. També amb visió de país, apostant per les energies renovables, pels espais públics urbans integrats, fomentant el transport públic, incidint en l’activitat de les empreses perquè, a més de rendibles, siguin sostenibles.Tenim feina, en clau de país i individual. Andorra ha estat un exemple fent gratuït el transport públic, ha estat dels primers països a declarar l’Estat d’emergència climàtica i ha pres mesures legals per controlar el creixement urbanístic. Però cal seguir treballant perquè, com ens recorda el Manual Digest, res ens vingui de nou al futur per no haver-ne tingut consciència abans.El Dia mundial del medi ambient, que es va celebrar ahir i que ha impulsat diverses accions de prevenció, conscienciació i foment mediambiental, ens recorda la necessitat d’actuar per un futur més sostenible. Benvingudes siguin totes les iniciatives.*Eugeni de Santiago, Membre de l’executiva de Demòcrates