Actualitzada 05/06/2023 a les 05:54

El món es mou impulsat per avenços espectaculars en gran magnitud fruit de l’avenç en la ciència i la tecnologia. Ens trobem vivint temps convulsos i alhora estem immersos en una època de canvis que ens pot generar que perdem de vista la magnitud de la transformació digital que la nostra societat està experimentant. Aquesta digitalització de la vida quotidiana s’ha vist accelerada a conseqüència de les mesures adoptades per a combatre la pandèmia per Covid-19. Per tant, un repte permanent dels pròxims anys serà la transformació digital a tots els nivells. Certament, la intel·ligència artificial no és una cosa nova. Segur que molts podrem recordar la pel·lícula 2001: Una odissea de l’espai de l’Stanley Kubrick, que mig segle després ens ajuda a comprendre el present, el futur i la consolidació de la tecnologia, i com ha estat capaç d’arribar a formar part de la nostra quotidianitat. La nostra societat ha d’entendre i acceptar que la intel·ligència artificial és molt més ràpida i eficient a l’hora de respondre preguntes, amb una suficiència per l’accés a les dades i la gran capacitat per interrelacionar-les. Hem arribat al punt en què l’elaboració de conclusions es pot automatitzar, i costa d’entendre un futur que intenti competir amb això. I ens veiem obligats a saber com treure profit sense perdre la capacitat que hem de tenir les persones en el raonament i la presa de decisions, i evitar que aquesta estigui totalment substituïda per la intel·ligència artificial. Però no podem perdre de vista que l’evolució de les formes de treballar implica també una renovació de les metodologies que s’apliquen a tots els camps econòmics i socials, requerint una aposta per unes infraestructures modernes i especialitzades per oferir una atenció de qualitat i per potenciar la incorporació de la recerca en un món global i interconnectat. Per tant, hem de ser capaços de desenvolupar l’habilitat per utilitzar-la com a eina, aliar-nos amb ella i saber optimitzar-ne l'ús, i així actuar com a element multiplicador de l’eficiència, i permetre’ns augmentar la productivitat i la generació de riquesa a tots nivells. Aquest no deixar de ser un futur apassionant, encara que no està exempt de reptes.