Explicar Andorra

Actualitzada 04/06/2023 a les 06:10

Quan, des de fora, es parla d’Andorra de manera superficial o abusant dels tòpics, ja sigui per ignorància, per malícia o per totes dues alhora, sovint ens sentim ofesos i la ràbia contra qui ultratja el bon veïnatge fa que canalitzem la impotència contra les pròpies institucions per tolerar aitals atacs. Però l’experiència demostra que la majoria de vegades més val seguir la prudència predicada a les màximes del Manual Digest i no respondre a qui burxa malintencionadament. En general no serveix de res discutir amb idiotes. També és freqüent que ens incomodin algunes campanyes turístiques que reprodueixen sense manies els tòpics de l’esquí i les compres i que ens fan sentir que som el decorat d’un parc temàtic. Això ens passa perquè el tòpic és una simplificació reduccionista en què no hi caben matisos. Per això celebro la genial iniciativa de sortir a fora a parlar d’Andorra amb totes les complexitats del nostre país, i fer-ho amb un discurs que reflecteixi les múltiples andorres que caben dins de la nostra frontera i que expliqui tant el passat com el present, les institucions tradicionals i una història tan particular com la nostra, sense deixar d’explicar la ràpida transició per on passem. Explicar la cruïlla entra tradició i modernitat en què es troba Andorra, amb una cultura i un tarannà definits al llarg de segles però que alterna amb la multiculturalitat que avui hi ha a les nostres valls, és la millor manera per combatre els tòpics amb què ens sentim tan incòmodes. M’alegra especialment que s’hagi entès des de totes les instàncies que la nostra literatura i la nostra producció editorial són un magnífic canal per vehicular l’explicació de qui som. L’últim any, el ministeri de Cultura i el Govern han treballat amb l’Associació d’Editors per fer possible que per primera vegada hi hagi una parada d’Andorra al cor de la Feria del Libro de Madrid, on es mostrarà la producció en català i castellà de les editorials andorranes. També es faran conferències i presentacions de llibres, mentre en paral·lel s’oferiran concerts i una exposició fotogràfica. Felicito i agraeixo a Govern, els editors i a tots els qui ho han fet possible. Ja sabem que el primer pas és sempre el més difícil. Ara només cal continuar endavant.