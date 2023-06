Una administració transparent

Actualitzada 02/06/2023 a les 05:53

Aquesta setmana he entrat una pregunta escrita perquè el Govern ens informi sobre l'estat actual dels avals bancaris extraordinaris concedits per l’executiu a les empreses del nostre país per pal·liar els efectes de la pandèmia de la Covid-19 en la seva activitat. Unes ajudes que, com sabeu, s’han popularitzat sota el concepte de “crèdits tous”.La passada legislatura els meus companys del grup parlamentari socialdemòcrata van demanar quines empreses van rebre aquests avals, però la resposta concreta no va arribar mai. De fet, coneixem que n’hi ha deu que no els han retornat i que l’índex de morositat era força alt, però són dades a 30 de maig de l’any passat. Des d’aleshores no en sabem res més.És per això que torno a demanar: Quants crèdits tous es van donar? A qui? Quants s'han retornat? Què es farà amb aquells que no s'han retornat i quants expedients s’han obert? La pregunta no és per assenyalar qui ha rebut aquests avals o per fiscalitzar la seva activitat econòmica, sinó perquè l'administració pública sigui totalment transparent amb la utilització que fa dels diners de tots i de totes nosaltres.Cert és que es tracta d’una informació delicada, però també ho són altres ajudes que es donen com per a l'accés universitari o el pagament del lloguer, entre d’altres. Amb la diferència que en aquests casos sí que surten publicats els noms de les persones que les reben. I em sorprèn que, si tu no pagues una multa, al cap de poc et trobaràs al BOPA, però en canvi, si el Govern et concedeix uns diners (que provenen dels impostos que paguem cadascú de nosaltres com a ciutadans) no es pugui saber a qui s’han destinat. Per què? No ens ho volen dir.Repeteixo, en cap cas estem en contra dels avals ni del suport que es va donar als nostres empresaris. És més, des del Grup parlamentari i el partit vàrem treballar i posar sobre la taula la creació d’un pla d’ajudes específic per als autònoms o la implementació dels ERTO i moltes de les lleis que es van tirar endavant van comptar amb el nostre vistiplau. És per això que la nostra intenció no és criticar, sinó deixar ben clar què fa el Govern amb els nostres diners.* Pere Baró, Conseller general del PS