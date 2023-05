Estem salvats?

Actualitzada 31/05/2023 a les 06:04

A finals de l’any 2022 el nostre Govern tenia un deute aproximat d’uns 1.300 milions de euros, Això es molt? això es assumible? La veritat és que no en tinc ni idea. El deute global s’està reduint? Sembla que sí. Però farien falta molts anys i molta “sort” per solucionar aquest problema. De fet, sembla que tots els governs estan endeutats i “no passa res”... Ara mateix, tot de cop sembla que ens ha sorgit una possible solució per afrontar aquest problema d’endeutament. Tenim uns 700 milions d’euros bloquejats a BPA d’un 4% dels clients, en total uns 200, que encara no han pogut justificar el seu origen. Aquest origen presumptament il·lícit pot acabar amb tots aquests diners a les arques de l’estat. Doncs resulta que l’AREB ha demanat a la Batllia l’inici del procediment ordinari de liquidació concursal de Banca Privada d’Andorra. En fi, que tots aquests diners que es troben retinguts en algun lloc que desconec quin rendiment poden tenir i que fins a la data no s’ha pogut demostrar que són “legals”, poden passar tot de cop a reduir el nostre endeutament. Carai, doncs “no estamos tan mal”... La veritat és que tot plegat no serà tan fàcil com sembla, i que aquests diners o una part poden trigar molt de temps a solucionar-nos el nostre problema d’endeutament. Suposo que ara mateix aquests prop de 200 clients de l’antiga BPA no deuen estar gaire contents i alguna “maniobra” faran per recuperar els seus diners. Sobretot una empresa d’apostes que té uns 200 milions d’euros bloquejats i que ja ha assegurat que emprendrà accions a Andorra i a fora del nostre país.