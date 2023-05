Alguna cosa es mou

Actualitzada 31/05/2023 a les 05:57

Hi ha nervis a les grans tecnològiques, a les plataformes Gafam –Google, Apple, Meta, Amazon, i Microsoft– potser per l’actual política antimonopoli de l’administració nord-americana, potser per la reivindicació altra vegada de les normes de competència, però hi ha nervis. Allà i aquí, als Estats Units i a Europa. Es mou tot l’ecosistema digital. Es vol controlar els algoritmes i regular aquesta tecnologia, la més potent creada per la humanitat fins ara. Es demana una moratòria de 6 mesos i tothom sap que no es donarà. Anar marejant la perdiu. La Xina, però, prem i tothom busca el marc d’un acord mundial. Fins i tot, el comunicat final dels socis del G-7, el grup que reuneix les democràcies més industrialitzades del món reunit fa uns dies a Hiroshima, recalca “la importància dels debats internacionals sobre la governança de la IA i de la interoperabilitat dels marcs governamentals”. Llenguatge diplomàtic i mínim. La UE fa temps que cerca un marc regulador, no així la Xina ni els Estats Units. Europa representa, també en aquest camp, la primacia d’aquells dos grans principis: solament la llei ens fa lliures i solament la llei ens fa iguals. Clar. Cal la “interoperabilitat dels marcs governamentals” i, ara, en el món tecnològic, vivim també un xoc de legislacions. Els 1.200 milions de multa a Meta, per part de la UE, per infringir el dret a la privacitat dels europeus n’és una mostra. Hi ha nervis. Cal regular la transferència de dades entre continents per garantir els drets fonamentals de les persones. No hi ha el legislador global, però cal l’acord, la llei que ens protegeixi, per exemple, davant la publicitat generada per algoritmes en funció de les recerques i de la nostra història personal de navegació.No tinc clar quina és la finalitat del viatge a Europa, aquests dies, del jove fundador d’OpenAI, la companyia creadora del ChatGPT. Demanar el llarg termini? Salvar l’oligopoli? Una regulació mínima i, potser, el laissez faire et laissez passer, com al segle XVIII? Quin és el seu model d’agència global de control de la tecnologia? Per què Apple i altres no permeten als seus empleats utilitzar ChatGPT o altres intel·ligències artificials generatives? Alguna cosa es mou.