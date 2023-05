De com han canviat les eleccions

Actualitzada 29/05/2023 a les 06:06

Arreu, els hàbits electorals ja no són el que eren.Adés, a l’hora d’anar a votar les coses eren prou clares. Hi havia els uns i els altres. Això és, la gent votava en funció de la seva fidelitat a una formació que representava la seva visió del món, de com havien de ser les coses. Eren votants fidels i viscerals: mai votarien els seus adversaris polítics. Aquesta visceralitat sovint s’heretava. A cada casa, hom votava igual. Era l'època dels grans blocs, dels grans mítings. Quan els partits gaudien d'una militància extensa, d’una vida orgànica apassionant, d’una bossa prou plena de candidats per conformar llistes electorals atractives.En canvi, ara, les eleccions han esdevingut volàtils i impredictibles.Quins poden ser els factors que han contribuït a aquest canvi? Segurament, un dels més importants ha estat la polarització creixent de la societat, així com l’augment del populisme. Perquè si hi ha maror, peix en abundor.Dit altrament, divideix i venceràs. A més divisió social, més tendència hi ha a votar pels candidats que representen les pròpies opinions extremistes. Per això les candidatures més moderades en surten sempre mal parades.A més a més, els populistes són molt bons atiant l'emprenyament i la frustració de la gent contra la política i els polítics. Això fa que, cada cop més, els resultats electorals siguin sorprenents.L’esperança és que els electors se’n cansin aviat, de l’extremisme i el caos que regna actualment a les institucions, a causa dels populistes, dels polemistes i de la resta de postulats extremistes. Llavors tornaran a votar pels candidats més moderats, que són els únics capaços d'aconseguir que les coses es facin.Un dels factors que afavorirà aquest gir de l’electorat serà la crisi climàtica. Ningú pot negar que és una qüestió central en la política. Perquè, a mesura que els efectes del canvi climàtic siguin més i més greus, la gent es girarà contra els seus dirigents i els demanarà d'actuar eficaçment per resoldre-ho.Aleshores, els populistes no podran continuar ignorant aquesta qüestió; per tant, ho tindran difícil per seguir fent l’orni tot mantenint-se en el poder.