Obrim pas a l'onada blava

Actualitzada 30/03/2023 a les 07:14

No fa gaires dies, el candidat a l’ombra i creador del pacte del PS amb SDP, el Sr. Jaume Bartumeu, afirmava en un article d’opinió pretesament destructor que Liberals és una crossa de DA. Curiós que el líder de SDP, la formació que fa de crossa del PS i que tot i les divergències ha indultat el líder de la pitjor oposició de la història democràtica d’Andorra, el Sr. Pere López, tergiversi la realitat volent-nos fer creure que els liberals som un soci sine qua non. Els liberals no combreguem amb la màxima bartumeuesca d’amb mi o contra mi. El Sr. Bartumeu hauria de saber, més havent sigut cap de Govern, que les aliances en política són una pràctica habitual. Només cal revisar l’hemeroteca de les eleccions generals del 2011, quan el poble li va etzibar un clamorós torna-te’n a casa a través de les urnes i una aliança de diferents maneres de pensar i de fer política. Se li’n diu democràcia. Les aliances són sempre benvingudes quan cerquen l’estabilitat del país. I sempre, Srs. Bartumeu i López, cal llegir la lletra petita i no quedar-se amb l’anècdota o fer-ne una lectura tendenciosa i perversa. Sumar esforços i alinear bona part de diferents projectes polítics és saludable i democràtic. Hi ha partits, com Liberals, que creiem en la cultura del pacte. En el mateix article el Sr. Bartumeu imparteix lliçons d’aptituds. Es desqualifica la feina feta pels ministres liberals els darrers quatre anys sense aportar cap dada, perquè si se n’aportés se li veuria el llautó. El PIB d’Andorra ha crescut un 13% el 2022. Un percentatge de rècord que reflecteix la bona feina feta en la cartera d’Economia i Empresa, liderada per un ministre liberal. A l’Europa dels 27 la mitjana de creixement del PIB ha estat del 3,6%. Les dades parlen per si mateixes. En el que sí que coincidim és en una afirmació que el Sr. Bartumeu, crossa del Sr. López, fa al paràgraf 21 del seu article. Diu literalment que “estem en un canvi de cicle”. Un comentari del tot encertat, i que indica que el liberalisme torna amb força. Sr. Bartumeu, els liberals no som cap crossa, som l’opció que seguirà aportant seny i viabilitat al futur d’Andorra.*Pere Cerqueda, Candidat llista nacional Liberal