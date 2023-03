Actualitzada 30/03/2023 a les 07:12

Fins fa ben poc, Sant Julià de Lòria havia ocupat un rol central a la política andorrana.Som la parròquia líder en superfície agrària i producció de quilòmetre zero, som l’entrada al país i la porta d’accés a la vall del Madriu-Perafita-Claror i, a més a més, gaudim de la diversitat més gran d’hàbitats naturals d’Andorra.Som la parròquia de l’esbart, de la coral i de la Marratxa. D’Els Pastorets, del romànic i de la festa major.Som terra de ramaders, agricultors i artesans. La parròquia de l’educació, la universitat i la innovació.La riquesa del nostre patrimoni natural i cultural havia reservat per a Laurèdia un lloc cabdal dins del sistema polític d’Andorra. Caps de Govern, síndics, ministres i consellers; tothom reconeixia el valor d’una parròquia que se sabia autèntica, viva i singular.Malauradament, en els últims anys, Sant Julià de Lòria ha sofert un evident procés de desatenció per part de la coalició demòcrata-liberal. La renúncia del Govern a projectes cabdals per a Laurèdia ha soscavat profundament el desenvolupament socioeconòmic de la parròquia i ha erosionat la qualitat de vida dels nostres conciutadans.Per això, les pròximes eleccions generals és fonamental que tornem a fer valer els interessos de Sant Julià de Lòria des del Consell General. Hem de recuperar el sentit parroquial en el debat polític, defensant projectes prioritaris per a Laurèdia, però fent-ho des de la generositat, la moderació i amb un ferm compromís amb el llegat dels qui ho han donat tot pel nostre poble.Des de la candidatura Concòrdia + Desperta Laurèdia reivindicarem el potencial socioeconòmic de la parròquia, defensarem el nostre teixit comercial i farem pressió perquè el Govern doni resposta a les demandes de Sant Julià de Lòria. Per aconseguir-ho, adoptarem una visió a llarg termini i en coordinació amb el comú per tal d’harmonitzar estratègies i obtenir resultats que beneficiïn el conjunt dels lauredians.Tanmateix, no podem obviar el fet que la pròxima legislatura podria ser la primera vegada en molt de temps que Sant Julià queda orfe al Consell, sense almenys una candidatura que es conformi per una formació política d’àmbit lauredià. Tenint en compte l’evident manca de compromís del Govern envers el futur de la nostra parròquia, presenciem aquest procés amb una gran preocupació. Si renunciem al caràcter parroquial del Consell i reforcem el tacticisme dels grans partits, tornarem a patir els efectes d’un Govern que posposa eternament el desenvolupament de projectes cabdals per a Laurèdia.Per aquest motiu, els candidats de Concòrdia + Desperta Laurèdia hem pres els següents compromisos: (1) mantindrem l’autonomia de vot al Consell en aquelles qüestions que afectin Sant Julià de Lòria, de tal manera que els interessos de la parròquia no se supeditin a les voluntats de l’àmbit nacional; (2) el nostre deure és amb la parròquia i, per tant, independentment del resultat electoral, tant la Maria Àngels com jo ens mantindrem al Consell sense formar part de cap Govern amb l’objectiu de defensar amb fermesa i rigor les nostres propostes; (3) reconeixent la complexitat del context actual, facilitarem la governabilitat d’Andorra, però descartem cap opció de coalició amb demòcrates o socialistes; (4) desenvoluparem mecanismes d’interlocució amb la ciutadania més eficaços i propers, mitjançant la creació d’un portal web en el qual els ciutadans puguin fer arribar propostes als seus representants; (5) convocarem reunions de poble semestrals per garantir un escrutini periòdic de l’activitat legislativa i, finalment; (6) adoptarem una visió proactiva amb els membres del comú per tal de coordinar estratègies i custodiar els interessos de Laurèdia, des del Consell General.Haver tingut l’oportunitat de participar en aquesta campanya ha estat un gran privilegi. De fet, des de la nostra òptica, aquest hauria de ser precisament el sentit de la política: contribuir en discussions de país amb l’única vocació d’enriquir el debat públic a través de propostes concretes i constructives.En aquest sentit, la política ofereix un espai únic per ser part de la solució i donar punts de vista alternatius als nostres governants. En el cas que l’honestedat i la feina ben feta mereixin la vostra confiança, serà un honor poder representar la parròquia de Sant Julià de Lòria des del Consell General.Ara bé, la perspectiva d’ocupar una cadira no hauria –en cap cas– de convertir-se en la finalitat de la política. Per a nosaltres, és precisament l’oportunitat de reivindicar els interessos del conjunt de la parròquia el que guia cadascun dels nostres plantejaments. Per això, sigui quin sigui el resultat electoral del pròxim 2 d’abril; que guanyi Laurèdia i, sobretot, que guanyi Andorra.*Pol Bartolomé, Candidat de Concòrdia + Desperta Laurèdia a Sant Julià de Lòria