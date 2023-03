L'ètica de l'Espargaró

Actualitzada 30/03/2023 a les 07:10

Tants dies de campanya i debats i resulta que la frase més incomprensible i hipòcrita de la setmana l’ha pronunciat el pilot de motociclisme resident a Andorra Aleix Espargaró, que afortunadament no pot presentar-se a les eleccions ni votar. Arran de l’accident de Marc Márquez amb Miguel Oliveira al circuit de Portimao, Espargaró ha criticat durament el pilot de Cervera, dient que això no és boxa, i que aquestes coses no les acaba d’entendre. Ja l’any passat el mateix personatge va afirmar, també referint-se a la conducta de Márquez, que el que fa com a pilot és una vergonya. No soc gaire expert en motociclisme, i certament les imatges de l’accident de diumenge passat són esgarrifoses. No em demanin pas, doncs, que prengui part si el de Cervera és més o menys temerari. Però més esfereïdor seria tot plegat si això no hagués passat en un circuit de carreres, habilitat per a tal competició, i hagués succeït en una carretera com ara qualsevol del nostre país. S’imaginen que de cop i volta els apareix un esportiu de gamma alta pilotat a gran velocitat per un boig a la porta de casa seva? Doncs no cal que s’ho imaginin, perquè el bo de l’Aleix Espargaró, fent gala de la seva ètica i manca d’hipocresia, apareix en alguns vídeos en els quals se’l veu conduint a gran velocitat el cotxe nou d’un cèlebre youtuber pel bell mig d’Andorra. I no només això, a més se’l veu content i rient mentre es passa les normes de circulació per la soca dels ous. Digues que sí, noi, que els circuits no són llocs on fer temeritats, millor fer-ho a les nostres carreteres a veure si tenim la sort d’aixafar algú. El que s’ha d’aguantar.